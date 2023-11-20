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“挑战杯”里迸发出青春科创力量

2023年11月20日08:35 | 来源：科技日报
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原标题：“挑战杯”里迸发出青春科创力量

“黑科技”破解技术瓶颈，“打擂揭榜”力促成果转化。用中国工程院院士、贵州大学校长宋宝安的话说，“又一次在国家关键核心技术攻坚阵地战中吹响了青春冲锋的号角”。近期，由共青团中央等部门主办的第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛（以下简称“竞赛”）在贵州大学落下帷幕，众多参赛项目聚焦前沿科技领域，迸发出了强大的青春科创力量。

针对市场上已有的可降解塑料存在产能不足、价格过高、降解不彻底等问题，湖南化工职业技术学院塑造未来团队，研发出了“以纤维素为主体的全降解生物质新型复合材料”，开辟了纤维素在可降解塑料制品中的新路径；随着空间碎片和飞行器数量的日益增多，太空识别领域急需解决多功能、抗干扰等关键技术难题，南京理工大学电光学院的“基于雷达RCS数据的空间物体智能识别技术研究”，为太空识别“锻造”了一双“火眼金睛”……

本届竞赛聚焦科技强国战略部署，搭建了主体赛、“揭榜挂帅”专项赛、红色专项活动、“黑科技”展示活动有机组成的“1+1+2”赛事整体架构，吸引到全国2000多所高校、40余万件作品、250多万学生参赛，其中的获奖项目科技感和青春味十足，颇为引人注目。

据悉，竞赛每两年一届，自1989年举办至今，已连续举办十八届，被誉为当代大学生科技创新的“奥林匹克”盛会，是一项具有导向性、示范性和群众性的竞赛活动，对作品的学术性、创新性提出了相对较高要求，集聚、挖掘了大量学生科技创新作品，激励、培养了大批科技、教育、经济等领域的杰出人才，促进了青年科技创新成果的转化应用，推动了高校创新创业的发展。

（记者何星辉）

(责编：郝孟佳、李昉)

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