原标题：哈尔滨道里区为不同受众群体定制科普内容

“得知省里的大专家来村里给我们看病，大家早早就来排队了。”黑龙江哈尔滨市道里区榆树镇望哈村村民李敏说。健康科普义诊大集是哈尔滨市道里区科协今年开展的特色科普活动之一，为将哈尔滨市道里区省会城市中心城区的区位、资源、产业优势转化成科普高质量发展的新动力，道里区科协为不同受众群体菜单式定制科普内容，将创新科普打造成新质生产力。

11月17日，哈尔滨市道里区科协主席柳兆林向科技日报记者介绍，年初区科协研究制定了7大类50项科普活动科目，以菜单的方式下发各街镇，由各街镇“点菜”，区科协组织资源“做菜”，上门服务。两年来，道里区科协先后开展科普活动300余场（次），成功申报“2023年全国科普日‘云上科普日平台’”活动项目111项，位居黑龙江省第一。

一年来，位于哈尔滨市中央大街134号的哈工大中心成为哈尔滨这座旅游城市的新晋网红景点。作为城市科普讲座新阵地，哈工大中心累计开展“沉浸式”科普229场（次），接待量突破116万人（次）。

柳兆林介绍，道里区科协通过区校合作，让一流大学的科普资源走出校园、走进社区。同时，道里区科协还打破区域和行业限制，把热爱科普事业的优秀科技人才吸纳到区科协组织中来，探索建立跨部门、跨行业、跨领域、多部门、产学研联合的科普专家库和科普资源库。先后联合哈尔滨中关村基地孵化器有限责任公司、哈工大中心、哈尔滨市智能学会、哈尔滨市陨石学会、东北农大老科协、爱尔眼科科协和全区全民科学素质成员单位，开展科普大篷车进校园、进社区、进农村、进企业、进机关等科普活动600余场（次），连续三届被评为全国科普示范区。

（记者李丽云）

(责编：郝孟佳、李昉)