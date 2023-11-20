原标题：凝练优势建设高水平特色高校

记者近日从齐鲁理工学院获悉，在刚刚落下帷幕的2023年第十一届未来设计师·全国高校数字艺术设计大赛全国总决赛上，齐鲁理工学院学生申鑫龙在创新创业赛道上取得国家级一等奖、北部赛区一等奖、山东省一等奖的优异成绩，其设计的《铃铛灯笼鱼》产品也已产业化，产品销往美洲、欧洲等多个国家和地区。

这是在新时代工科应用型人才培养的实践中，齐鲁理工学院培养模式的又一次证明。

“我们聚焦山东省‘三个十大’行动计划、山东省黄河流域生态保护和高质量发展规划，布局谋篇。”齐鲁理工学院党委书记徐淑凤向记者表示，“我们致力于培养新时代齐风鲁韵的高素质应用型人才，朝向建设更高水平的特色高校努力迈进。”

3C融合学习让学生易于接受

郑加轩是齐鲁理工学院电子信息工程专业的毕业生。在山东博阳机械制造有限公司实习期间，他采用LQR（即线性二次型调节器）控制算法解决了博阳机械有限公司平衡车运行中振动的问题，并参与了山东省重点研发计划，该技术现已成功移植到电动汽车直流充电模块控制中。

郑加轩现场解决问题的能力源于该校3C教学模式的加持。

“3C融合教学的内涵就是跨专业，跨学科，跨学院的融合。”齐鲁理工学院机电工程学院科研院长雷腾飞认为：“一方面，对学生来说，3C融合教学是有困难的。那么，我们就从基础做起，为学生安排了三层晋级法，就如同打游戏一样，装备不断升级，战力不断增强。另一方面，教师教学采用项目教学法，三层联动，项目上层有计算理论、数据分析，中层实施通信技术应用，下层实现控制机构执行，实现了学科知识和技术应用的有机融合。”

记者了解到，该校通过基础理论课程整合，专业课增设了3C融合课程，适时增设Python、Java、VC等计算机软件的课程和大数据分析、机器人控制等课程，并引入企业行业真实案例和工程项目，提升学生分析问题和解决问题的能力，实现了学生直接就业，缩短了企业培训时间。

近五年来，该校加强与产业集群企业和学会合作，与德国莱茵科斯特有限公司、浪潮优派有限公司、山东省人工智能学会等企业和学会通过整合校企双方的优势资源，成立产业学院，共同探索“教学研”融合发展新模式，为培养3C型学生实现跨越式发展。

“实景式”教学效果突出

记者走进齐鲁理工学院工业大数据与智能制造实验教学中心，参观者豁然开朗——这里将一座现代化的智能车间搬到了教学中心。

在记者面前，智能制造工业4.0微型工厂、工业机器人教学系统、全集成自动化设备、高级过程控制系统实验装置、视觉机器人、AGV小车等教学设备一应俱全，拉近了学生与科技之间的距离。

在技术机器人实验室，齐鲁理工学院常务副校长张庚灵介绍：“工业机器人是工业4.0的执行机构，我们为了配合工业4.0的研发，设计了技术机器人实验室。这个实验室拥有6台工业机器人，利用它们，我们在实验室中进一步进行机器人关键技术的研究。”

据介绍，该校以构建特色鲜明、教研产协同推进的产业创新研究院为目标，先后成立了“分子影像技术产业研究院”“智能计算及应用产业创新研究院”，推动人才链、教育链、产业链、创新链深度融合，并与山东省科学院生物研究所、山东康众宏医药科技开发有限公司等院所企业共建科技创新平台10个，服务区域产业经济建设。

“我们高度重视学生就业工作，采取了一系列强有力措施，近三年本校毕业生就业率平均为97.56%。”齐鲁理工学院副校长杨依廷介绍，该校先后获批山东省创客空间、双创示范基地、创新人才培养实践基地、首批山东省女大学生就业创业“雏凤”巢；学生在各类学科竞赛中获省级及以上奖励2030项，其中国家级一等奖48项、二等奖118项，省级特等奖44项、一等奖240项。

（记者 王延斌）

(责编：郝孟佳、李昉)