原标题：让一流人才研究一流问题

“在通用人工智能领域，我们并不缺一流人才。但人才的潜力仍然需要进一步挖掘，要让一流人才聚焦最前沿的一流科学问题。”11月18日上午，通用人工智能协同攻关合作体人才培养计划（以下简称“通计划”）启动会在北京大学举行，北京通用人工智能研究院、北京大学智能学院院长朱松纯表示，通计划的主要目标，就是要让一流人才研究一流问题，培养一批通用人工智能领域顶尖人才，推动我国在该领域快速发展。

通用人工智能被认为是人工智能发展的终极形态。其目标是研发具备自主感知、认知、决策、学习、执行和社会协作等能力，且符合人类情感、伦理与道德观念的通用智能体。朱松纯认为，通用人工智能要具备三大核心要素，即能够在不预先设定的无限范围内完成任务；能够不依赖人类自主定义任务；能够由价值驱动完成任务，且其内在价值体系与人类价值伦理对齐。

“通用人工智能是非常前沿、交叉的学科，人才需求庞大，但目前还没有形成很完备的培养体系。”着眼于通用人工智能领域关键问题和人才培养瓶颈，北京大学人工智能研究院、北京通用人工智能研究院先后成立，朱松纯均担任院长。2021年，由朱松纯领衔，北京大学和清华大学联合启动通用人工智能实验班（以下简称“通班”）建设。随后，2022年底，在通班基础上，《重点精准支持通用人工智能人才培养体系的计划》获教育部批准，由北京通用人工智能研究院与国内多所高校开展战略合作，打造通计划，瞄准我国通用人工智能领域博士生严重不足这一紧迫问题，开展博士研究生联合培养工作，计划每届招收规模约为130人。目前，北京大学、浙江大学、上海交通大学、中国科学技术大学、武汉大学、华中科技大学、北京理工大学、电子科技大学和北京邮电大学共9所高校参与该计划，共同探索通用人工智能人才培养新模式。

在朱松纯看来，在通用人工智能领域，我国人才潜力与培养水平均已达到国际一流水平，但关键是如何让一流人才走上科研最前沿。因此，通计划坚持“兴趣为主、课题导向、任务牵引、内部协调”的培养模式，借助北京通用人工智能研究院这一前沿科研平台，以北京大学已经形成的较为完善的通用人工智能课程体系为基础，结合当下通用人工智能领域最前沿的研究方向，给学生“出题”。“一流人才就要到科学研究的最前沿、瞄准一流问题‘放枪’。”朱松纯说。

通计划采取双导师制，在原有院校导师基础上，北京通用人工智能研究院研究员也将被双聘至计划内高校担任学生导师。朱松纯表示：“我国在人工智能人才培养领域具备一定后发优势，培养体系更加完善、软硬件平台齐备，通计划有信心在5年内打造出一支通用人工智能领域的‘科技王牌军’”。

（记者 都 芃）

(责编：郝孟佳、李昉)