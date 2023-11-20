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湖南省祁阳市：在行走的课堂读懂好时节

2023年11月20日08:31 | 来源：光明日报
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原标题：湖南省祁阳市：在行走的课堂读懂好时节

　　 “一点禅灯半轮月，今宵寒较昨宵多。”日前，湖南省祁阳市多所中小学联合举办别样的现场读书会，学生们走进中国农业科学院祁阳红壤实验站，围绕立冬主题，朗诵相关诗词，实地探寻节气之变，感悟文化之美。

　　 近年来，祁阳市以读书活动为载体，挖掘二十四节气中蕴含的文化、科学、艺术、劳动等教育元素，创新活动形式，开展二十四节气主题读书活动，在一年四季的节律变化中读出文化味，在读书课题的挖掘中发现新知识。

　　 在祁阳市浯溪二中霜降读书实践活动中，学校以“柿”文化为主线，鼓励全校学生在网上查找相关资料、翻阅书籍，加深对“霜降”节气中“柿染、柿饼、柿画”的全面认识，拓宽知识面。

　　 “读书要走进书本，学到知识，更要走出书本，探寻书本知识与现实社会、传统文化的联系，将所学新知应用于实践。”浯溪二中校长段方生说，在这种综合性的读书实践活动中，学生们可以根据自己的兴趣爱好，分成小组开展活动，主题和形式都自由确定，最大限度发挥学生们读书研讨的自主性。

　　 在谷雨时节走进茶厂，闻茶香诵《茶经》；在芒种之时走进田间地头，感受书中所描述耕种之时的农忙景象……祁阳市把阅读课堂设置在名胜古迹、乡村田野等地，让学生们在文化底蕴深厚的地方开展阅读活动，打造行走的“阅读课堂”，搭起了课本与实践活动之间的桥梁。

　　 书卷气浓厚的校园，才能培养出爱读书的学生。祁阳市不断完善校园阅读工作机制，各级各类学校开展了丰富多彩的读书活动，激发学生们的阅读兴趣。

　　 祁阳市还把阅读活动与当地人文山水、红色文化相结合，利用图书馆、新华书店、农家书屋、乡镇文化站等线下场所及智慧阅读云端平台，将校园读书活动引向家庭、社会，目前已建成校园红色教育书吧27个，营造出浓厚的读书氛围。

　　 （记者 赵嘉伟）

(责编：李昉、郝孟佳)

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