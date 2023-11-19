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全国首个“循证教育”试点落地北京市朝阳区

2023年11月19日12:26 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京11月19日电 （记者郝孟佳）“循证教育国际研讨会”于17至18日在北京师范大学举行。北京师范大学教育学部部长朱旭东介绍，“循证教育”在教育领域还属于新事物，北京市朝阳区是全国首个开展“循证教育”研究的试点区域。

据介绍，“循证教育”是一种致力于优化教育实践的启发式结构模型，它并非是对现代教育需求的现成解决方案，而是一组能够改变人们对教育看法的原则和实践；它不是一种研究方法，而是用多元类型的证据为依据指导教育实践和教育决策。它强调多重角色的参与，包括来自大学的学者、研究机构的教育研究者、智库的工作者、中小学教育者、政府和学校的决策者等。

“循证教育”注重在研究和实践之间开展伙伴式合作，在这种具有多元化参与者的合作中，能够为教育过程、实践和政策提供新的视野，从而有利于学生、教育者、大中小学、家庭和社区的发展。

朱旭东介绍，“循证教育”项目将在朝阳区实施三年，一年为一个周期，北京师范大学的专家将全程跟踪。参加试点的学校为北京市陈经纶中学、清华大学附属中学望京学校、北京中学传媒分校、北京市朝阳外国语学校、北京市第八十中学、北京市朝阳区教研中心附属小学、北京第二外国语学院附属中学、北京中学。未来，“循证教育”将会对基础教育的课堂教学、学校管理和教育评价产生积极的影响。

北京市朝阳区人民政府副区长杨蓓蓓介绍，本次研讨会是建设“宜学”朝阳的重要实践。朝阳区将加强与北京师范大学等专业机构的合作，以“问题、需求、目标”为导向，坚持因地制宜“一地一计”、因校制宜“一校一策”，把国家统一制定的育人“蓝图”细化为区域和学校的育人“施工图”。在来自世界各地的专家学者们的智慧碰撞、学术交流中，将对进一步深化课程教学改革、优化教育决策管理、深化育人实践等多个维度起到引领、指导作用。

据悉，本次会议由北京师范大学、北京市朝阳区人民政府主办，北京师范大学教育学部、北京市朝阳区教育委员会承办。研讨会以“循证教育决策与实践：推动教育高质量发展”为主题，设有1个主论坛和7个分论坛，线上线下同步。北京市朝阳区的多位中小学校长及教科研人员与来自芬兰、日本等世界各国的教育专家共同进行交流探讨。

(责编：李昉、熊旭)

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