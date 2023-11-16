北京邮电大学始终坚持“开放包容、互联互通、共同发展”，紧扣古老丝路的脉搏，立足信息通信核心优势，为共建“一带一路”国家培养输送信息科技人才，推动“一带一路”教育行动高质量发展。十年来，学校为共建“一带一路”国家培养了千余名高层次信息科技青年人才，共建“一带一路”国家留学生占全校留学生比例超80%。2017年，学校入选北京市“一带一路”国家人才培养基地项目。2022年，加入“中泰高等教育合作联盟”并当选常务理事单位。2023年，参展北京服贸会，专题展示留学生培养成效。

图：北京邮电大学留学生伊纳森学成归国，为建设非洲首个公共交通网络信息融合平台作出杰出贡献

伊纳森Innocent Orikiiriza（乌干达籍），信息与通信工程学院2015届电子与通信工程专业研究生毕业，师从学校通信与信息系统专家温向明教授。他在校期间表现优异，曾获北京市外国留学生奖学金，毕业后回到乌干达创业。依托在校期间取得的车路协同和软件定义网络方面的成果，伊纳森与温向明教授团队合作，主持建立了非洲首个公共交通网络信息融合平台，服务建设非洲13个国家公共交通网络，为共建“一带一路”国家发展作出重要贡献。

该平台为非洲公共交通体系定制了现代化的数字票务和支付系统，推动非洲交通行业可持续发展。2021年，伊纳森凭借该系统获得乌干达国家科学创新者奖。

图：北京邮电大学留学生罗海主导建设尼泊尔首个国家T3标准数据中心

罗海Rohit Chandra Shah（尼泊尔籍），现任华为尼泊尔项目主管，信息与通信工程学院2015届电子与通信工程专业研究生毕业，师从王亚峰教授。罗海的父亲为我国第一批尼泊尔来华留学生。在父亲的鼓励下，罗海以优异成绩获得中国政府奖学金来华留学。回国后凭借在校期间学到的扎实的通信与信息系统知识，入职尼泊尔华为公司，8年间从无线工程师快速成长为承担重要项目的管理办公室主管。

2020年，罗海在尼泊尔主导建设了国家首个T3标准预制模块数据中心，同时在南亚孟加拉建设了亚太首个混合方案数据中心，在尼泊尔偏远山区新建一百余个2G/4G通信基站，为尼泊尔通信发展作出重要贡献。

图：罗海陪同来华出席杭州亚运会开幕式的尼泊尔总理普拉昌达参观华为北京分公司

来自共建“一带一路”国家的留学生们，用青春和知识编织着友谊与理解的桥梁。他们的故事，不仅仅是个人成长的见证，也是“一带一路”精神在青年心中生根发芽的生动写照。这精神的传递，化为一条文化的丝路，延伸到了遥远的南太平洋……

南太平洋大学孔子学院是北京邮电大学与南太平洋大学共同建设的海外办学实体，自2012年9月揭牌以来，南太孔院已设立斐济苏瓦本部及斐济劳托卡校区孔子课堂、瓦努阿图艾玛芦校区孔子课堂和库克群岛校区孔子课堂，在南太平洋地区形成了“三国四地”的办学格局。

北邮南太孔院创办十余年来，以“让南太了解中国，让中国了解南太”为己任，共计开设各类国际中文课程700余班次，授课约20000余课时，培养学生万余人次。在文化交流活动方面，共计举办各类活动500余场，参与人数逾8万人次；适应了南太地区“一带一路”倡议参与国人民学习中文、了解中国的需要，成为国家在南太地区人文交流机制重要组成部分，促进了文明互鉴和多元文化的发展，得到斐济、瓦努阿图等国总统和高级政要的积极参与和高度认可。

图：南太孔院2023年“汉语桥”书画展斐济西区颁奖仪式在劳托卡中华学校隆重举行

播撒友谊的种子 拓展友好合作平台

希腊是共建“一带一路”国家的重要合作伙伴，是中欧合作的稳固支点，是中欧整体关系向前发展的桥梁和纽带。学校聘任希腊前总理夫人、希腊色萨利大学信息与电信系佩丽斯特拉·巴齐亚娜博士为客座教授，切实推进两校在引智育人、平台建设、文化交流等方面深化务实合作，携手推动双方优势科学建设取得新的成绩。

此外，北京邮电大学还与突尼斯玛纳尔大学、苏塞大学等校建立了紧密的学生交流机制，共同举办“一带一路”线上全球化数字科研学术项目。通过线上课程学习、企业分享、商业企划竞赛等环节，培养学生的专业能力、国际化意识、跨文化交际能力、产品应用思维和创新创业精神，增进学生对“一带一路”倡议的认识及突尼斯经济、科研、文化、历史等各方面情况的理解。中国学生与突尼斯学生结成小组，协作参与实训，互相学习、共促友谊，成为推进中突民间学术及文化交流的青年使者。

“一带一路”倡议提出十年来，北京邮电大学不断加强与共建“一带一路”国家的教育科研合作，接待俄罗斯、希腊、保加利亚、罗马尼亚、泰国、突尼斯、刚果（布）、古巴等国政府部门及高校领导来访，签署了一系列教育科研合作协议，谱写了一个个民心相通、友好合作的篇章。

来源：北京邮电大学

(责编：郝孟佳、熊旭)