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第四届“一带一路”教育对话在京举办

2023年11月13日11:27 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京11月13日电 （记者孙竞）11日，以“聚焦教师专业发展”为主题的第四届“一带一路”教育对话在京举办。来自“一带一路”沿线国家的专家学者围绕“教师专业发展政策的优先事项”“产教融合与高素质教师队伍”等议题，介绍了各国的教师政策与实践案例，分享了教师队伍建设经验。

中国教育科学研究院党委书记、院长李永智在致辞中指出，教育是“一带一路”国际合作共建的重要内容和纽带，高质量教师队伍建设是“一带一路”各国普遍关心的重要议题。为推动全球教师发展合作，共创教师繁荣发展的新局面，要坚持高素质专业化发展方向、做好教师队伍建设的数字化转型、不断增强教师职业吸引力、扎实开展务实多边合作。

联合国教科文组织驻华代表处教育项目专家裴伯庸强调了新形势下数字技能等教师核心能力培养的重要性，并指出随着数字化转型加速发展，教师是教育转型和改革的核心，教师需要不断提高数字技能，具备教学的核心数字能力。

在“教师专业发展政策的优先事项”主题交流环节，教育部教师工作司副司长黄小华、APEC教育合作学院主席朴桐先、新加坡国立教育研究院院长吴娟明、蒙古高等教育学院院长奥尔洪·甘托格托克、柬埔寨教育部青年与体育委员会专家莱·索维切亚分别发言，介绍了各国教师队伍建设的成效及面临的问题，提出了未来教育的变革方向。

在“产教融合与高素质教师队伍”主题交流环节，中国教育科学研究院职业教育与继续教育研究所所长王新波、尼泊尔特里布万大学副教授比诺德·达瓦迪、北京师范大学国家职业教育研究院院长和震、匈牙利MCC学院学习研究所所长家诺斯·塞特尼、教育部职业教育发展中心副研究员涂三广、英国教育科技协会副主席卡斯·维德斯霍文等分别发言，介绍了各国教师队伍建设的现状与趋势，从教师的专业能力建设、激励机制、招聘与配置等方面提出了相关改革建议。

据悉，本次论坛由中国教育科学研究院主办，“一带一路”沿线国家教师发展领域专家，教育部相关司局、全国教育科研战线代表，以及来自北京市海淀区、杭州市拱墅区、深圳市南山区、重庆市九龙坡区、成都市武侯区、成都市青羊区、广州市、福建省石狮市、重庆市南岸区、江苏省淮安市淮阴区等中国教科院教育实验区代表线下参会。

(责编：李昉、熊旭)

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