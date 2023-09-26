9月23日，广州市黄埔区庆祝2023年中国农民丰收节活动——隆平院士港开港暨“隆平好种子精神传承馆”动工仪式在长洲岛隆平院士港举行。由袁隆平院士选址、谋划和题名的隆平院士港正式开港，第二批入港的9个项目举行签约仪式，“隆平院士港农科产业发展基金”成立，“隆平好种子精神传承馆”项目同步启动。

隆平院士港是广东省重点项目，于2021年3月正式启动建设，旨在打造广州农业科技产业集聚的标杆型园区、粤港澳大湾区农业科技成果转化交易中心和世界一流的农业科技研发高地，现已引进谢华安、罗锡文、邹学校、刘仲华等院士团队。

华南农业大学在此建立了黄埔创新研究院，并在黄埔大吉沙岛进行水稻智慧农场探索。中国工程院院士罗锡文介绍，自落地以来，他带领的团队在农业技术研发方面取得了很大的进展，实现了水稻生产耕、种、管、收全程无人化作业，并研发了无人驾驶、石箔机、插秧机、喷雾机和收割机等一系列装备，且都达到了国际先进水平。

“设计思维引领下的丘陵山地智慧农业生产模式与体系构建”正是在罗锡文指导下，从隆平院士港孵化出的农业科技创新项目。

丘陵山地占我国耕地面积60%以上，是主要经济作物和特色农产品的重要产地。但因地形地貌复杂、机耕道缺乏，丘陵山地长期存在农业生产机械化水平低，无机可用、无人种田的问题。“这一创新项目以无人机吊装模式，模块化设计与灵巧整机架构、仿生学原理为基础，构建了面向未来的智能农业机器人集群和丘陵山地智慧农业生产模式，能减少70%以上的人工成本，农机效率提高30%。以水稻生产为例，每亩可节本增效243元。”项目团队成员、华南农业大学副教授郭涵说。

目前，“设计思维引领下的丘陵山地智慧农业生产模式与体系构建”项目已在华南农业大学黄埔创新研究院大吉沙岛智慧农场开展实践，未来更多研究成果及生产模式将在产业园区进行试验，下一步将在全国典型丘陵山区大面积推广应用。

“在院士港开港前，我们已经着手布局现代农业产业链，引入上下游项目，主要突出新品种的研发和成果转化。”黄埔区农业农村局副局长陶风介绍，除了引进袁隆平、谢华安等院士团队，隆平院士港还打造了现代种业、农业装备2个省级农业产业园，一期共引入20个项目，吸引社会投资约3亿元。

近年来，黄埔区坚决贯彻落实广东省“百县千镇万村高质量发展工程”要求，全域推进综合土地整治，打造一批集中连片的高标准农田、一批集约节约的高价值园区、一批统规统建的高品质社区及一批配套完善的高颜值公园。黄埔区构建了“一港两园三院”农业科技产业创新体系，农林牧副渔业总产值连续两年增速广州市第一。（记者 叶青）

(责编：李依环、李昉)