原标题：勾勒新技术时代出版融合发展图景

9月20日至24日，第十三届中国数字出版博览会在甘肃敦煌举办。本届博览会的主题是“数智赋能 联结未来”。走进展馆，元宇宙、VR、AR等沉浸式阅读产品琳琅满目，展品汇聚了数字出版全门类、全产业链及各种创新形态；进入会场，关于“人工智能”“大模型”等新技术话题讨论热烈。本届博览会聚焦前沿热点，汇聚行业智慧，勾勒出新技术时代下出版融合发展的图景。

网络文学成为数实融合的纽带

本次博览会发布了《勇毅前行的中国数字出版——2022～2023年中国数字出版产业年度报告》。报告显示，2022年，我国数字出版产业克服各种不利因素，展现出较强的发展势头，总收入达到13586.99亿元，比上年增加6.46%。

2022年，我国网络文学持续高质量发展，精品化、产业化、生态化程度日益加深。现实题材和科幻题材成为网络文学两大支柱题材。2022年，新增现实题材网络文学作品20余万部，同比增长17%；新增科幻题材网文作品30余万部，同比增长24%。

“越来越多的科幻作品通过现实与科幻的交互融合，形成新的文学主题。网络文学也成为连接现实世界与虚幻世界的重要纽带桥梁。”中国新闻出版研究院院长、党委副书记魏玉山解读道。

此外，网络文学的社会影响力进一步增强，主流化程度显著提升，144部网文作品被收入国家图书馆馆藏，10部网络文学作品的数字版本被收入中国国家版本馆，网络文学价值的社会认同度明显提高。

数字化转型依然是出版业热点

出版业数字化转型依然是本届博览会的热点话题。报告显示，2022年，互联网期刊、电子图书、数字报纸的总收入为104.91亿元，相较于2021年的101.17亿元，增幅为3.7%，但处于近三年来增速的最低点。“这表明，传统新闻出版单位还需要依靠资源拓展新业务、探索新路径、拓展新模式，着力提升规模实力与发展能力。”魏玉山说。

就传统出版业转型而言，内容依旧是核心竞争力。“数字化时代的内容生产要转向生产知识。”生活·读书·新知三联书店副总编辑何奎介绍，《三联生活周刊》系统、深度地进行知识挖掘，展示知识图谱，策划了《寻找夏朝》《诗意中国》等封面报道，重溯中华文明的源流，探索现代中国的发生与兴起，帮助读者构建立体、系统的中华文明演变的知识体系。

“我认为，将‘传统纸书’升级为‘现代纸书’，将出版行业的‘书后服务’与‘现代服务业’对标，将是出版行业未来转型的重要方向。”数传集团CEO施其明说，现代纸书让一本书与用户之间存在的不再是一次性消费，而是反复多次的消费和更好的体验，这为出版社拓展了新模式。

智慧阅读将引领未来

“元宇宙与人工智能相结合，通过大模型、多模态、大算力的机器智能，以及跨越时空的体验感、身临其境的沉浸感所形成的虚拟现实与增强现实，带动互联网行业进入空间计算的新时代，也为新时期的出版行业和阅读行业开启了革新契机，产生了巨大的想象空间。”魏玉山说。

浙江省嘉兴市图书馆与中国新闻出版研究院联合建设了全国首家元宇宙阅读体验馆。“元宇宙在图书馆中的创新应用场景包括‘阅视’‘阅听’‘阅触’‘阅界’‘阅知’等，全感官体验让阅读从文字阅读迈向音视频阅读、虚拟现实与增强现实全真阅读，全面刷新了读者的阅读模式。”嘉兴市图书馆馆长沈红梅介绍。

在中国新闻出版研究院元宇宙出版与阅读实验室主任徐升国看来，智能化、自动化的内容生成，与沉浸式互动体验的“知识元宇宙”相结合，将成为出版业的新方向之一。“通过打造‘知识元宇宙’，促进出版业向‘知识引擎’升级，协助每个人通过全新形态的阅读，实现生命体验的提升。智慧阅读将引领人类走向未来。”徐升国说。

（记者 王冰雅 宋喜群）

(责编：李昉、李依环)