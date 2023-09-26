原标题：长江大学：紧盯农田油田 攻关“两个饭碗”

近日，在湖北省随州市随县瑞丰家庭农场，收割机滚轮翻卷。长江大学教授李志新看着饱满的稻谷很是欣慰：这是他领衔的长江大学水稻遗传育种团队历经十年选育的两系杂交稻新品种——“春9两优长70”。

几乎在同一时间，在中国石化江汉油田分公司所属的涪陵页岩气田，一种页岩超滑水基钻井液正式投用。这项由长江大学海洋油气工程系主任许明标带领团队研发的技术，改变了采用传统油基钻井液开发页岩油气的作业模式，使页岩气开发的钻井成本更低且更环保。

长江大学党委书记王建平告诉记者：“作为一个由农业、石油等专业院校合并组建的综合性大学，长江大学20年来以国家战略需求为导向，紧盯粮食、能源‘两个饭碗’攻关不辍，一大批教授活跃在农田和油田，深耕农业新品种选育，致力攻克油气开采‘卡脖子’难题，取得一系列重要成果。”

在农业创新方面，长江大学组建了主要粮食作物产业化湖北省协同创新中心。这个中心依托“作物种质资源创新与利用”“作物新品种选育”和“作物高产高效安全生产”3个平台，组建了104人的研究团队，建成35个高水平研究平台，围绕重大问题开展研究并取得产业所需的关键技术突破。截至目前，长江大学主要粮食作物产业化湖北省协同创新中心已选育出有较强竞争力的优质、高产、多抗和特用粮食作物新品种50个，筛选、创制和引进了一批优异育种新材料，选育的新品种推广、新技术应用累计7800余万亩，新增社会经济效益70.3亿元。

产业需求就是科研方向。身兼长江大学非常规油气省部共建协同创新中心主任的许明标带领研究团队研发出压裂井筒套管修复技术、控滤模拟砂堵程序堵漏技术、直接返排自动液化钻开液技术等科研成果，申请专利150余项。此外，针对油气钻井领域的“卡脖子”技术，长江大学以创新突破技术壁垒的案例还有很多——数字岩心扫描仪器系列产品在与外国同类产品的竞争中胜出，常年占有国内该领域90%以上的市场份额；油田化学系列产品十多年来一直应用于陆地及海上石油钻探；石油仪表系列产品广泛应用于油田生产……

“学校将加快实施‘一流学科突破行动’，把特色发展作为立校强校的基石，以‘更加开放、更加融合、更加积极、更加高效’的工作态度和举措，勇攀自主创新的高峰。”长江大学校长刘勇胜表示。

（记者 王建宏 张锐 严德勇 通讯员 康群）

(责编：李昉、李依环)