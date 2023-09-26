●能力建设工程

2021年底，中非合作论坛第八届部长会议通过的《中非合作2035年愿景》提出，中国与非洲国家共同实施“能力建设工程”。该工程相关计划包括为非洲援助新建或升级10所学校、邀请1万名非洲高端人才参加研修研讨活动、实施中非职业教育合作计划、开展“非洲留学生就业直通车”活动等。

●鲁班工坊

中国与非洲国家合作设立“鲁班工坊”，并鼓励在非中企为当地提供不少于80万个就业岗位。目前，中国已在吉布提、埃及、肯尼亚等11个非洲国家设立了十余所鲁班工坊，在推动中国职业教育“走出去”的同时，为非洲青年提供技术和职业培训机会，有力促进当地经济社会发展。

●人力资源开发合作

中国积极推动援非人力资源开发合作，涉及官员研修研讨、技术人员培训、在职学历学位教育等项目，涵盖公共管理、农业减贫、医疗卫生、教育科研、文化体育、交通运输等17个领域、100余个专业。

●职业院校合作

赞比亚的中赞职业技术学院已举行超50期员工技能培训，培训超1000人；中国金华职业技术学院与卢旺达穆桑泽职业技术学校合作建立穆桑泽国际学院，2017年以来培训学生超5000人；中国援布基纳法索职业培训中心技术援助项目开展5年来，相关专业学生就业薪资收入显著提高。

(责编：李依环、李昉)