原标题：山东农业大学研发出适合机采的鲜食番茄

日前，山东农业大学生命科学学院院长李传友教授团队在国际植物学领域顶尖期刊《自然-植物》在线发表论文。该团队成功克隆出番茄的FS8.1基因，阐明了FS8.1基因调控果形建成的细胞学基础和转录调控网络，并成功培育出适合机采的鲜食番茄。

番茄根据用途分为用于鲜食和做菜的鲜食番茄，以及用于制作番茄酱的加工番茄。20世纪60年代，位于番茄第8号染色体上的果形突变位点fs8.1的发现和应用，使番茄果实形状开始了由圆形向椭圆形的转变，从而极大增强了番茄果实的耐压能力，实现了番茄加工从传统的人工采收到机械化生产的重大变革，极大地提高了生产效率。

与加工番茄相比，鲜食番茄风味更佳但质地较软，在采收和运输过程中容易破损，经济损失较大。提高果实耐压能力一直是鲜食番茄育种的重要目标。因此，研究突变位点调控番茄果形建成机制，并应用于鲜食番茄的育种，提高其耐压性，使其实现机械采摘，成为团队的重点攻坚方向。

李传友介绍，团队研究人员利用图位克隆方法分离得到FS8.1基因，这一基因普遍存在于几乎所有野生和栽培的番茄中。它突变后的基因fs8.1没有影响果实成熟和果实质地，只是让番茄的耐压力显著增加。

“我们研发出的是株型紧凑、果实耐压力增强、成熟一致性提高，且适合机械化生产的鲜食番茄，期待能为这个产业带来改变。”李传友说。（记者赵秋丽、冯帆）

(责编：李昉、李依环)