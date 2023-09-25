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北京体育大学校长张剑：薪火相传 奋楫启航

2023年09月25日13:56 | 来源：人民网-教育频道
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秋高气爽，青春起航。梦想启程，奋楫扬帆。2023级新生正迎着旭阳，踏上全新的人生旅程。号角吹响，如何更好适应大学生活？笔墨芳华，如何绘就美丽的人生画卷？又到一年开学季，大学书记、校长的谆谆教诲润泽身心。人民网特别推出“2023高校‘开学第一课’”系列报道，愿同学们带着这份叮嘱勇敢开启新的篇章。

人民网北京9月25日电 “同学们，七秩北体、薪火相传，兴体强国、励教兴邦。”北京体育大学日前举行的2023级开学典礼上，北京体育大学校长张剑发表题为《薪火相传 奋楫启航》的讲话。

在北体建校70周年之际，张剑就同学们即将开始的学习生活提出四点殷切嘱托：一是矢志报国，二是好学求真，三是超越自我，四是健全人格。

“衷心希望大家珍惜最美好的大学时光，勤学苦练，好学深思，传承创新，接续奋斗，认真书写好‘强国建设、北体何为’的答卷，承担起科教兴体、文化强体的光荣使命，努力成长为走在时代前列、勇立创新潮头的一代新人，共同创造北体的新未来！”张剑寄语全体新生。（李昉、实习生萧丹妮）

北京体育大学校长张剑2023年开学典礼上讲话。校方供图

以下为张剑校长在2023年开学典礼上的致辞节选——

亲爱的同学们、老师们：

大家早上好！

时维九月，北京天朗气清，北体如诗如画。我们迎来了北京最美的季节，也迎来了北体的又一届新生。今天，我们怀着喜悦的心情，隆重举行2023级新生开学典礼，热烈欢迎3000多名新同学。过去的三年极不寻常，同学们克服种种困难和不便，经过顽强努力，如愿来到北体，开启了朝思暮想的大学生涯。七秩北体，因为你们的到来注入了新的青春活力！在此，我谨代表全校师生员工，向2023级新同学表示热烈祝贺和欢迎，向辛勤培养你们的家长、老师表示衷心感谢和崇高敬意！

今年，北体将迎来建校70周年。70年来，北体始终与祖国同呼吸、共命运，站在时代进步、体育发展的前沿，为体育事业奠基，为强国建设聚力。进入新时代，学校落实立德树人根本任务，聚焦体育强国、教育强国、健康中国的国家战略，加强学科建设和科学研究，共有22个一流本科专业建设点和诸多省部级智库、科研平台；聚焦全民健身、奥运争光的主战场，北体师生在体质监测、运动训练、伤病预防、运动康复等领域集智攻关，硕果累累；更在奥运会、世锦赛、大运会、亚运会等国际大赛中摘金夺银，为国扬威；还积极参与扶贫支教、乡村振兴等公益事业，奉献着北体人的光和热。

北体70年的历史，就是一部为党育人、为国育才的历史，是一部探索中国特色高等体育教育发展新路的历史，是一部服务体育强国建设、传播奥林匹克精神和中华体育精神的历史。70年来，北体培养了一大批教学名师、学术大家、奥运冠军、业界精英，成为引领中国高等体育教育改革发展的一面旗帜。走在校园中，“冠军之路”上镌刻的一双双金色的脚印，记录着北体人的奋进历程；南北楼之间刻有“中央体育学院”的高大石坊述说着北体的时代荣光；刻石广场上，习近平总书记给我校2016级研究生冠军班全体学生的回信，激励着新一代北体人接续奋斗，勇毅前行，朝着中国特色、世界一流体育大学和国家高水平竞技体育人才培养基地的目标迈进。

同学们，你们是北体建校70周年之际入学的特殊的一届学生。在你们中间，有北京冬奥会速度滑冰男子500米冠军高亭宇、东京奥运会女子蹦床冠军朱雪莹、2022年世界田径锦标赛男子跳远冠军王嘉男等17名同学进入研究生冠军班学习，有首次招生的海南阿尔伯塔国际学院的63名同学，有来自香港、澳门、台湾的26名同学，有第二批“中西部地区体育师资专项培养计划”的100名同学……在你们中间，有一起考研、圆梦北体的双胞胎姐妹，有年龄最小的15岁新生，还有一家三代在此求学“北体世家”新一代续写前缘……大家从四面八方来到这里，从此我们就有了一个共同的名字“北体人”。

同学们，当今世界正处于百年未有之大变局，中国正处在实现中华民族伟大复兴的关键时期，学校也正处于“十四五”发展和“双一流”建设的重要阶段。如何更好地传承“北体基因”，在不断奋斗中贡献国家、服务社会、成就人生，对每一位同学都是机遇和挑战，需要我们认真思考和规划。在这里，我提四点希望，与大家共勉。

一是矢志报国。北体创校校长钟师统，原名种金耀，早年投身革命，参加红二方面军后，改名为“钟师统”，以表明终身以马列主义为正统的坚定信念。新中国成立后，钟师统出任北体大首任校长，在党的领导下，笃定以体报国的信念，与包括“北体九大教授”在内的一大批先辈筚路蓝缕，艰苦奋斗，奠定了北体的基业。今天，老校长金色铸铜的半身雕像，静静地坐落在教学楼前，时刻激励着一代代北体人矢志报国。体育承载着国家强盛、民族振兴的梦想，体育强国梦与中华民族伟大复兴的中国梦紧紧相连。《体育强国建设纲要》提出：到2035年，要建成社会主义现代化体育强国，体育要成为中华民族伟大复兴的标志性事业。作为北体的新同学，希望同学们继承北体人体育报国的红色基因和光荣传统，树立起使命在肩、强国有我的远大志向，自觉肩负起建设体育强国的重任，将个人奋斗融入为人民谋幸福、为民族谋复兴的大业中。

二是好学求真。大学是知识的殿堂，是研究学问、探索真理的地方。70年来，北体人在体育科研领域攀登耕耘，探索新知。“运动生理八大教授”之一的卢鼎厚先生，在校时刻苦学习，毕业后留校任教，致力于教学科研。由于科研工作需要，他经常挤出时间去清华大学学习高等数学。经过多年努力，成为骨骼肌研究领域的先行者。北京冬奥会速滑冠军高亭宇的体能教练李卫，现在是体能学院的老师；冬奥会花样滑冰冠军韩聪、隋文静的康复教练刘冬森，现在是运动医学与康复学院的老师，他们都曾是北体的优秀学生，通过不断学习实践，成为体育领域的专家，作出重要贡献，受到国家表彰。亚洲飞人苏炳添是北体2019级体育教育训练学博士，他的出色成绩很大程度上也得益于好学善思，他一边训练、一边科研，领衔建立了速度能力研究重点实验室。2020级冠军班学员隋文静为了更好地提升自身综合素质和能力，训练之余还在北京舞蹈学院学习艺术理论和舞蹈编排。没有人能随随便便成功，优秀的人都是志存高远、好学不倦的人。希望同学们见贤思齐，潜心求学，养成良好的学习习惯，掌握科学的学习方法，建立正确的思维方式，树立终身学习的理念，为未来发展起好步，奠好基。

三是超越自我。“追求卓越”是北体的校训，它体现的不仅是奋勇争先的精神，更是一种超越自我的境界。在波澜壮阔的中国体育发展史上，处处是北体人拼搏超越的身影。从1956年校友陈镜开以“开国第一举”创下新中国的第一个世界纪录，到1984年校友许海峰实现中国奥运会金牌“零的突破”；从北京冬奥会上的“北体战队”斩获5金2银1铜，到第31届世界大学生夏季运动会上我校以22金7银3铜领跑……北体人一直走在创新争先的路上。在今年第40届世界艺术体操锦标赛上，中国艺术体操队实现了重大突破，获得历史上首个世界冠军。这支队伍的主教练孙丹，从十几岁就在北体学习、训练，是地地道道的“北体制造”。在2008年北京奥运会上，她与队友一起获得集体全能银牌，实现了历史突破。退役后的孙丹成为一名北体的教师，15年后，她带领新一代的国家队再次突破极限，圆梦冠军。这是梦想的代际传承，更是超越自我的精神写照。当然，还有更多北体师生，在各自的领域不断超越自我，成为行业翘楚。希望同学们发扬追求卓越的精神，不断挑战自我，充分挖掘潜力，在未来的学习生涯中跑出加速度、达到新高度，积健为雄，成就更好的自己。

四是健全人格。作为一名当代大学生，不应当仅仅满足于按部就班地完成学业，更应当成为一名有理想、有情怀、有胆识、有能力、有担当的人，做一名身心俱健、人格健全的人。在这方面，北体的先辈们也做出了很好的榜样。前面提到的卢鼎厚老先生，既作为篮球健将为国出征，又在运动生理学研究领域大显身手，还作为一位良师育人无数，嘉德懿范，令人景仰。前些日子，排球学院请排球理论、技术大家李安格教授回到学院，为师生讲述中国排球、北体排球的奋斗故事，言谈之间充满爱国爱校的炽烈情感，充满对排球事业、体育工作的眷恋，情到深处热泪奔涌，在场师生无不动容。上面提到的两位老先生，现在都已经是近百岁的老人了，至今心系学校，对学校教育、年轻学子的成长念念不忘，至今保持读书、健身的习惯。他们的家国情怀、丰富学识、人格魅力、人性光辉，是给予年轻学子最好的馈赠。我的一位老领导经常讲：“人的力量有两种，一是知识的力量，二是人格的力量。”但愿同学们在明德、励志、修身、求学的过程中日益精进，止于至善。全人教育是一个综合的过程，但身处体育大学，我还是要强调体育的价值。蔡元培先生讲：“完全人格，首在体育。体育是最好的教育。希望同学们“学在北体”“练在北体”，一方面多读书，沿着“人类进步的阶梯”攀援上升；一方面多健体，从体育中体会生命的精彩、感悟生活的哲理、汲取奋斗的力量，做德智体美劳全面发展的当代大学生；养成终身体育的好习惯，成就完美人格、创造幸福生活。

同学们，七秩北体、薪火相传，兴体强国、励教兴邦。衷心希望大家珍惜最美好的大学时光，勤学苦练，好学深思，传承创新，接续奋斗，认真书写好“强国建设、北体何为”的答卷，承担起科教兴体、文化强体的光荣使命，努力成长为走在时代前列、勇立创新潮头的一代新人，共同创造北体的新未来！

谢谢！

(责编：李昉、熊旭)

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