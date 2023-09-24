叶晓楠 杨 雨

“滴滴——”一辆大巴车在乡村公路上行驶着，司机师傅看到路边房子门口的把手上挂着书包，将车停下，轻按喇叭，过了一会，见没人出来，司机师傅又探出头大声提醒，屋里应声跑出个男孩，背起门口的书包上车了……

近日，重庆市万州区一段几十秒的监控视频感动了众多网友。

据新华社微信公众号报道，视频中男孩的父母都在异乡打工，孩子平时和奶奶一起生活。男孩今年读初三，每周日要赶回城里的中学。常年跑这条路线的司机师傅记住了这位独自求学的小乘客，门口挂的书包和那一声喇叭就是他们默契的“接头暗号”，大意是：“今天要返校了”“上车，走了，去读书！”

男孩的父母因为挂念家人，打开监控视频看到了这暖心的一幕。“小孩子上学嘛，只要看到书包挂在门口，人不在外面的话，司机师傅都会叫他的。我们作为孩子的父母，很感谢司机师傅！”男孩的爸爸陈先生说。

据了解，这名司机叫程林，是万州罗田开往五桥南站线路的客运师傅。“只是举手之劳，没想到会有这么多人点赞。”程师傅说，这条线路他跑了很多年，有的初中生寄宿在学校，一般周五放学了需要回家，周日要坐车赶到学校去。因为乡村线路的班车比较少，所以每到周五、周日，程师傅会特别留意一下，担心有学生没赶上车。这些年下来，沿途哪家孩子叫啥名字，在哪读书，大概什么时间去学校，程师傅都心中有数。

网友们纷纷为这位司机点赞。网友“人淡如菊”说：“程师傅是一把温暖的大伞，为孩子们遮风挡雨，祝好人一生平安！”网友“尚美”说：“这每一件小事，都是我们普通人能做到的事。为这位司机师傅点赞，小爱也能汇聚成温暖的力量。”

(责编：李依环、郝孟佳)