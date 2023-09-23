人民网北京9月23日电 （记者郝孟佳）学校教师和职业技师同时指导、丰收果品与传统文化同上课堂、域内外师生携手同场体验、劳动教育与主题探究深度融合……在第十九个丰收节来临之际，北京市密云区各个学校因地制宜、因“材”施教、丰富载体、拓宽空间，为学生们开出不同品味的“丰收”菜单，学生们不断在劳动体验、实践探究中收获快乐、收获成长。

密云区西田各庄中学开展丰收节活动。北京市教委供图

双狮舞动、金龙翻腾、一条条彩色“鲤鱼”在空竹的抖动下上下跳跃……在密云区西田各庄中学，一场独具地域特色的庆丰收表演拉开了校园丰收节序幕。

活动现场，学生们充分了解了丰收节的来历和农业发展历程后，在农场师傅和班主任的指导下，顺利完成了不同种类菜品的采摘。学生们还将准备好的花生进行榨油，把晾晒好的玉米通过石碾子碾碎加工，做成煮粥原料。

密云区西田各庄中学党支部书记、校长周长富介绍，丰收节活动作为劳动课程的一部分，通过跨学科方式解决真实问题，引导学生通过探究、批判、创作、交流，在学习与劳动实践中逐步形成适应个人终身发展和社会发展需要的正确价值观、必备品格和关键能力，从而涵养劳动素养。

密云区水库中学携手北京第十三中学共同开展主题劳动教育实践活动。 北京市教委供图

丰收节这天，密云区水库中学迎来了城乡携手单位北京第十三中学，两校共同开展“践行生态文明，携手共庆丰收”的主题劳动教育实践活动。水库中学的生物、地理教师分别为学生们讲解了秋分节气的含义与农事关系、玉米和白薯的成长特点。在老师的讲解和实践演示后，两校学生们以组为单位，相互配合、相互帮助进行劳动实践活动。

密云区水库中学党支部书记、校长张克昌表示，希望通过参加劳动实践活动，让学生们学会合作、互相鼓励和互相欣赏，感受到劳动的价值，学会四季农事的种植、管理和收获，学会尊重劳动、热爱劳动，在劳动中尊重自然、保护自然。

密云区第五中学开展丰收节活动。北京市教委供图

密云区第五中学以“润泽”科学为引领，打造“全收获”科学探究理念，开展了“植此青绿--收获的奥秘”主题探究活动。为此，学校特意打造了一片种植基地让学生们进行劳动科学探究。学生在课堂上学习植物特性、了解作物萌发条件、合作制定种植计划。在作物生长的过程中，处处留下了学生的身影，浇灌、除虫、搭架......随着一粒种子成长为一株幼苗，学生们收获了累累硕果，从而激发了学生们的科学探究思维，确立了学生们严谨求实的科学态度，为今后继续探索生命奥秘奠定基础。

“那个桃子最大！”“快，你来帮我一下。”在第六个“中国农民丰收节”到来之际，密云区第二小学组织学生参加第五个“校园丰收节”暨“桃源文化节”。桃林中洋溢着学生们欢乐的笑声，他们正在桃林之中寻找自然之美，体验丰收的喜悦，感受秋天的独特魅力。

采摘后，学生们分组向大家介绍了有关桃的知识、诗词、书法作品。溢满“桃文化”的丰收节从不同方面激发了学生对“桃文化”的深刻理解，拓展了学习途径，提高了学生的劳动实践能力，助力学生实现德智体美劳全面发展。

密云区第七小学开展收花生劳动实践教育活动。 北京市教委供图

丰收节来临之际，密云区第七小学“李四光中队”走进校园里的农耕乐园劳动实践基地，开展劳动教育系列课程之收花生劳动实践教育活动。活动中，老师先给学生们讲解拔花生的要领与注意事项，再让大家亲身体验拔花生、摘花生。通过活动，让学生们发现劳动之美、体验劳动之乐。

密云区第四小学开展了《种植绿色芽苗菜》主题活动，学生们在教师的引领下，不仅学会了种植的过程和方法，还开展了丰富的实验研究，如温度、光照、水分等对芽苗菜生长状况的影响等，让学生们在劳动实践中，尽可能的丰富认识，了解劳动甘苦，爱惜劳动成果。

(责编：李依环、熊旭)