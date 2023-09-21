人民网北京9月21日电 （记者王鑫）9月20日，由北京市委教育工委联合北京电影学院拍摄的北京高校学习贯彻党的二十大精神主题微电影《筑梦云端》发布会在北京电影学院举行。

微电影中陆小雨的扮演者、北京电影学院学生孙毓舒现场分享参演收获。北京教育融媒体中心供图

影片讲述了高校青年学子扎根基层、服务乡村振兴的故事。刚从大学走出来的毕业生陆小雨怀揣着让大河村村民实现共同富裕的美好理想，在村里的“能人”大雷叔的支持下，不惧重重阻碍，通过不懈的努力和奋斗，带领大河村村民把“云农场”经营得越来越好。

发布会上，微电影主创人员讲述了自己参与影片拍摄和制作的经历和体会。他们表示，陆小雨和大河村的故事，是人才与乡村的双向奔赴，全国千千万万个大河村，都需要像陆小雨这样有能力、有想法、有梦想的年轻人站出来，将乡村建设视为自己的理想，并为此奉献自己的青春和力量。

有观影的同学表示，这部微电影使我看到了无数青年回到乡村、奋斗助农的故事缩影，也让我深深为此感动。希望将来我也能如陆小雨一样，利用专业所学扎根乡村、回馈人民。

在发布会现场，北京高校“大思政课”主题实践宣讲团宣布成立，来自北大、人大等高校的十几名学生获颁宣讲聘书。来自8所高校、不同实践项目的宣讲团成员讲述了他们深入基层一线的故事，分享了他们在社会实践中的收获与成长。

北京高校“大思政课”主题实践宣讲团聘任仪式上，高校学生获颁聘书。北京教育融媒体中心供图

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