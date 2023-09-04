原标题：“海归”女孩逐梦安徽乡村 打造田园综合体

中新社合肥9月3日电 题：“海归”女孩逐梦安徽乡村 打造田园综合体

作者 张强 陈家乐

采摘葡萄、接待游客、直播带货……9月2日，“95后”女孩潘雅洁在自己一手打造的乡村田园综合体里忙碌着，满头大汗。

9月2日，潘雅洁展示刚采摘的梨子。 陈家乐 摄

今年26岁的潘雅洁在海外求学多年，2022年硕士毕业后，回到家乡安徽省肥西县，致力打造“农、旅、居”三位一体的乡村田园综合体。“初中毕业后就一直在国外求学，没有陪在父母身边，现在硕士毕业了，想着一家人要在一起，回来替父母分担一点压力，也希望通过自己所见所学，为家乡发展贡献一份绵薄之力。”

潘雅洁打造的乡村田园综合体位于肥西县紫蓬镇，总占地面积约400亩，业态规划有农业种植、牲畜养殖、观光旅游、休闲垂钓、酒店民宿、研学基地等子项目，冀实现农业、旅游业、服务业的有机结合。

9月2日，潘雅洁在采摘葡萄。 陈家乐 摄

市场调查、选定水果品种、与专家交流、产品销售……从一开始的水果种植“小白”到如今的“半个专家”，潘雅洁经过一年的经营，田园综合体的葡萄、梨子种植基地已初具规模，带动当地近50个村民就业。她说：“每年的人工费大约在200万元(人民币，下同)左右。明年会开放一些新梨园，到时候会带动更多的村民务工，一步一步来。”

目前，潘雅洁正在为产品申请商标，她的目标是通过把控品质、抓准定位，建立自己的品牌。同时，她也在积极打通线上、直播销售通道，计划到2025年田园综合体营收达到1000万元。

潘雅洁本科就读于美国北卡罗来纳大学格林斯伯勒分校工商管理专业，研究生就读于英国南安普顿大学时尚品牌和市场专业。她准备前往这两个国家相关农企考察交流，把先进经验引进到肥西，并邀请一些专家来肥西做交流。

“希望以后一提到葡萄、梨子就能想到我们家。年轻人就需要敢拼敢干。”潘雅洁笑着说道。

如今，在江淮大地上，像潘雅洁这样的故事越来越多，一大批年轻人投身乡村，做村民致富的“领头雁”。

作为中国农业大省，多年来，安徽各级政府通过“外引”与“内育”结合，支持、引导各类人才留在乡村。安徽省农业农村厅数据显示，截至目前，安徽已培育高素质农民超35万人，农村实用人才规模逾270万人。

9月2日，潘雅洁在水稻种植基地查看水稻长势。 (无人机照片) 陈家乐 摄

记者从安徽官方获悉，在支持青年返乡创业方面，截至2023年5月，累计命名安徽省大学生返乡创业示范基地172个；完成2022年皖北地区青年创业贷款财政贴息工作，支持502个青年创业贷款项目。

2023年4月，安徽进一步提出实施科技下乡、能人返乡、青年留乡、企业兴乡“四乡工程”，吸引、培育更多活跃在乡野间的“新农人”。

(责编：郝孟佳、李昉)