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重庆大学首批“05后”新生开学 校长“第一课”谈三个“先”

2023年09月04日08:38 | 来源：中国新闻网
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原标题：重庆大学首批“05后”新生开学 校长“第一课”谈三个“先”

　　重庆大学2023级本科生开学典礼暨军训动员大会3日在校内举行。重庆大学校长、中国工程院院士王树新为来自五湖四海的新生带来“开学第一课”。

　　记者获悉，重庆大学2023级本科新生共有6465名，最大的27岁、最小的15岁，其中占比最多的是“05后”。未来几年，他们将在校园茁壮成长，学校也将成为众人脱颖而出的“梦想主场”。

　　图为重庆大学2023级本科生开学典礼暨军训动员大会现场。中新网记者周毅摄

　　“同学们的到来，为学校注入了新鲜血液、增添了青春活力，也让我们深刻感受到‘得天下英才而育之’的光荣与责任。”王树新以《启兹重大 奋楫争先》为题，用三个“先”寄语这批“最年轻的重大人”：坚持理想当先，挺膺担当共赴时代；坚持学业为先，乐学笃行共勉成长；坚持立德在先，向善尚美共创未来。

　　“有了理想，青春才有航向。”王树新说，大学是人生的关键阶段，同学们在此期间做出的每一个选择、付出的每一分努力都将对自我成长和发展产生深远影响，而理想的确立是至关重要的前提。

　　王树新称，学习是重塑自我、收获成长、实现理想最根本的途径。大学阶段，学习仍是大家的本职任务。有别于中学，大学的学习需要更加主动和自觉，要不断增强学习内驱力，让自己真正成为学习的主人。大学学习的高阶目标并不在于掌握知识本身，而在于培养和提高自我学习能力，要善于探究式学习，在勤思细研中涵育批判思维和创新意识；要注重跨界型学习，在交叉融合中跨越知识边界和本领壁障；要坚持实践性学习，在躬身实践中锤炼专业特长和能力素质。

　　图为重庆大学校长、中国工程院院士王树新为新生带来“开学第一课”。中新网记者周毅摄

　　“如果本领能力决定一个人能攀多高，心性德行则决定一个人能走多远。”王树新认为，勤勉务实、诚实守信、感恩有礼、谦逊恭谨等都是大学生应当具备的优良品质。唯有保持善良本性向上向善，涵养美好品行尚德尚美，才能真正行稳致远。

　　时代各有不同，青春一脉相承。“课堂”末尾，看着一身戎装正式开启大学生活的莘莘学子，王树新说：“希望大家追随理想之光、担起学习之职、永怀崇德之心，踔厉奋发、勇毅前行。” (记者 钟旖)

(责编：郝孟佳、李昉)

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