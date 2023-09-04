原标题：云南曲靖一高中多名学生就餐后被送医？官方：将严肃处理

针对近日网传“云南一高中多名学生就餐后被送医”一事，曲靖市教育体育局3日通报称：28名出现恶心、腹痛等症状的学生经诊查治疗后，于8月31日上午全部返校正常上课；下步将依据检测结果依法依规严肃处理。

据通报，事发后，曲靖市委市政府、麒麟区委区政府高度重视，市、区两级教体、市场监管、卫健、公安等部门迅速成立工作组开展现场调查核实。经调查：8月30日下午，曲靖二中云师高级中学陆续有学生反映身体不适，学校随即安排教师陪同学生到医院就诊，28名出现恶心、腹痛等症状的学生经诊查治疗后，于8月31日上午全部返校正常上课。返校后，学校持续关注学生健康状况，截至目前无不适反映，学校教学秩序正常。

市场监管、卫健、疾控等部门已对食品留样、校园饮用水等采样送检，送检样本正在检测中，下步将依据检测结果依法依规严肃处理；教体部门正联合相关部门全面开展校园安全排查整治，举一反三，强化学校食堂管理、健康教育工作，确保校园安全和师生健康。

(责编：郝孟佳、李昉)