原标题：谁的暑假作业？家长和暑假作业的“博弈”

又到开学季，9月1日，也是集中上交暑假作业的日子，全国各地的中小学生又开始了一场连夜补作业的“战斗”。不同于以往的是，这届“10后”小学生的暑假作业，需要全家成员齐上阵。到底是谁的暑假作业？这场和暑假作业的“博弈”，为什么需要家长的参与？

北京门头沟3.4万余名学生迎来新学期。中新社记者 富田 摄

互联网时代的电子作业

来自山西的安女士告诉中新网，这个暑假，家里五口人都在为二年级学生小涵的作业焦头烂额。拍视频、做PPT、做打写单……各科的作业五花八门，什么形式都有。

“语文、英语作业一般是要求朗读课文后上传视频，数学作业就是拍一段解释题目的视频。”安女士提到，不仅是暑假，平时上学基本上每天都有类似的作业，要求学生像讲课一样对着镜头录制视频。刚开始做这项作业的时候非常不熟练，常常出错，一录就是一个小时，实则拍摄下来也就一分钟左右。

还有一项作业是做阅读分享PPT。“孩子不会做PPT，也说不出来自己的阅读感受，或者只能说出一句话，比如读一个关于建筑中的数学的小故事，我问她有什么感受，她只会说‘建筑中有很多图形很好看’。”对此，安女士表示很无奈，只能一点点引导着小涵说，再制作PPT。

“班上很多孩子的父母忙着上班，都是老人在带，老人哪里能适应得了互联网。”安女士直言。

就小涵所在的小学而言，除了最基础的题目练习，几乎每项作业都要用到手机和电脑。对于安女士来说，家里有能帮上忙的年轻人，这些电子作业还不算什么，但对于一个二年级的小孩子和老年人来说，却有些超出了能力范围。

“暑假作业费家长”

这个暑假，为完成美术课和科学课的实践作业，安女士还带着小涵去旅游，去科技馆、博物馆，拍摄记录途中的美景美食，将照片冲洗打印后装饰边框。回了家也不闲着，为了完成音乐课作业，要带着小涵看各种电影和音乐剧。

“实践作业还好，最麻烦的还是英语立体图册。”安女士说。

小涵有一项英语作业是制作一本“All about seasons”立体图册，将四季与对应的天气、服装绘制出来，每页均需彩色绘制。安女士和小涵的两个姐姐带着小涵绘制了四个小人，还黏贴了四个季节的衣服。“我在网上找线稿，我姐姐打印出来裁剪，我妈粘衣服。”小涵的二姐说。

“她的作业量可能和我小时候没什么差别，但麻烦程度绝对呈指数级增长。”小涵的二姐无奈地说。除去这些麻烦的作业，她最不能理解的是一些远超出小孩能力范围的作业，“看似是留给孩子的，其实就是留给家长的”。

比如一项数学作业——人民币中的数学项目式研究报告，对于这项作业，小涵的老师还特地要求独立完成。这项作业要求在十个关于人民币的话题中选择一个，把研究过程、发现与收获图文并茂地记录下来，要求内容具体、丰富、详实。小涵的二姐选择了“支付方式的变革”这个主题，查资料、写报告，替小涵完成了这项作业。

“这是要让小学生‘立项’。”看到作业模板，小涵二姐的朋友如此调侃道。

暑假作业应该是谁的？

这个暑假，许多家长在社交平台吐槽上述现象，和暑假作业的“博弈”，变成了家长的主场。

“我认为，学校就不应该布置学生不能独立完成的作业。”针对此现象，中国教育科学研究院研究员储朝晖向中新网谈道。

另一方面，储朝晖认为，学生依赖家长完成作业的行为显然是不当的，无论作业的水平、质量如何，都应该独立完成，家长也不能认为孩子做得不好就去帮忙。

“即便效果不理想，学生也要独立、认真地完成作业，至于作业的效果怎么样，那是另一回事。”储朝晖表示。

储朝晖还谈道，中小学教师在布置和评价学生作业时，也应该将学生的态度纳入标准，而不是简单地看作业质量。(张钰惠)

(责编：郝孟佳、李昉)