原标题：南京农业大学“农”味十足展特色迎新生

南京农业大学卫岗校区内，新生拍照留影。 泱波 摄

种子书签、请吃烧鸡、营养均衡礼包、方程式赛车、梦想“机票”……9月3日，南京农业大学迎来4653名本科新生和4208名研究生新生，该校各学院、部门提供了温馨细致的迎新服务，让新生们手中满载“农”味礼物的同时，也融入了极强的学科优势和专业特色。

新生将写有自己名字的标签放置在球形装置上。 泱波 摄

新生从展示的草皮上走过，该草种为南京农业大学草坪科学与管理团队自主培育的蓝光中华结缕草，叶宽中等，叶色蓝绿，观赏度高，且耐践踏，抗旱性强，抗病虫能力强。 泱波 摄

迎新现场，南京农业大学食品科技学院精心制备“南农烧鸡”，为新生和家长了解学校特色、食品特色提供直观感受。 泱波 摄

新生手持梦想“机票”打卡新生名单墙。 泱波 摄

南京农业大学植保学院志愿者展示可食用的昆虫迎接新生。 泱波 摄

各种谷物组成一幅画迎接新生。 泱波 摄

迎新活动丰富多彩，让新生充分感受校园文化。 泱波 摄

精彩的文化市集让新生倍感温暖，对未来的专业学习和大学生活充满向往。 泱波 摄

(责编：郝孟佳、李昉)