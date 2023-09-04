在国家天文台了解天文望远镜的工作原理、与杨利伟面对面交流、在青海火星营地仰望星空……这个暑假，香港中学生陈芷楠收获满满。

7月29日至8月5日，包括陈芷楠在内的30名香港中学生赴内地参加了由香港太空馆策划的“少年太空人体验营2023”活动。8天的体验营活动中，学员在北京参观国家重点科研及天文设施，在航天专家的指导下认识中国空间站正在进行的科研项目，并前往青海冷湖火星营地，在酷似火星的地貌上进行地质探索。

8月29日，主办方在香港举办分享会并向他们颁发证书。

在国家天文台兴隆观测站，陈芷楠被国家科学家自主创新设计的郭守敬望远镜深深震撼。“了解到望远镜的工作原理，我非常钦佩研制人员。也感到只要肯花时间和精力，就能够有所突破。”她说。

体验营的另一名优秀学员贺宇杰对航天专家关于空间站的介绍印象深刻。“听了讲座，我认识到空间站的研究不仅局限于物理方面，也有很多生物和化学方面的内容，这令我十分感兴趣。”

众多学员表示，最难忘的旅程是在青海冷湖火星营地，用肉眼看到满天星辰。

“读万卷书不如行万里路，以往获得的航天和天文方面的知识都是书本上的，这次亲眼见到壮丽的星空、参观最新的天文观测设备并和专家交流，机会十分难得。”体验营学员叶涛源说。

国家第四批预备航天员选拔已于去年全面启动，并首次在港澳地区选拔载荷专家。参加体验营的学员说，此次体验营激发了他们对航天事业的热诚，期望日后有机会为国家航天科技发展出一份力。

“本次参观不仅了解了航天科技的趋势，也认识了许多志同道合的好朋友。希望以后能够选择航空航天工程相关的专业，助力中国的航天事业。”陈芷楠说。

“少年太空人体验营”于2009年首次举办，至今已成功举办12届。本次体验营是新冠疫情后首次复办，共有160余名申请者报名，30名中学生经过甄选成为“少年太空人”。

体验营由香港太空馆策划，香港特区政府康乐及文化事务署与香港中华总商会合办，京港学术交流中心协办。

（据新华社香港电 记者陆芸）

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