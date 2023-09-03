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“千名院士·千场科普”开讲

2023年09月03日07:48 | 来源：光明日报
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原标题：“千名院士·千场科普”开讲

　　中国科学院院士武向平讲述我们的宇宙、中国科学院院士丁奎岭展望合成创造未来、中国科学院院士姚檀栋重温青藏科考之路上的艰辛与收获……“科学与中国”20周年大会暨“千名院士·千场科普”行动2日启动，首场报告会同时举行。

　　 2002年12月中国科学院联合中宣部、教育部、科技部、中国工程院、中国科协共同发起“科学与中国”院士专家巡讲活动，至今已在全国开展科普活动2000余场次。在活动开展20周年之际，“千名院士·千场科普”行动的启动，将为“科学与中国”开启新征程。

　　 启动仪式上，“科学与中国”组委会主任、中国科学院院士杨玉良宣读了《“千名院士·千场科普”倡议书》，号召两院院士进一步发挥“四个表率”作用，以每年千名以上两院院士参与千场以上科普活动为目标，勇担新时代使命、树立大科普理念、坚持人民需求导向、讲好中国创新故事，做国家科普事业的引领者、社会精神文明的创建者、高质量科普的示范者和国际交流合作的带动者，为实现高水平科技自立自强、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴不断作出新贡献。会上，还为“科学与中国”活动发起人代表韩启德、赵忠贤、许智宏、沈保根，以及突出贡献者代表欧阳自远、金涌、郭光灿、叶培建颁发了荣誉奖章。（记者齐芳）

(责编：李昉、孙竞)

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