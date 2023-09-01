每年暑假，全国高校成千上万支社会实践队伍从校园奔赴全国各地，深入田野乡间、基层社区，将青春华章写在祖国的大地上。红色寻访、科学考察、理论宣讲、乡村支教、行业调研、基层服务……广大学子带着发现和探索的目光，身体力行，在社会实践中厚植家国情怀、体察国计民生、增长知识才干、锚定人生方向。人民网特别推出大学生暑期社会实践系列报道，约请高校师生讲述在火热社会实践中的所思、所感、所悟。

人民网北京9月1日电 近日，北京工商大学组织学生走进北京市延庆区，让大学生在实践中开阔视野、收获知识、增长本领、坚定信念、贡献社会。

实践活动中，92岁高龄的老人张泽为学生们讲述了自己解放前担任儿童团团长时的故事。“问起当年站岗放哨害不害怕时，张泽告诉我们，他不怕死，为了全村老百姓的安全，为了大部队的安全，儿童团的孩子们都把生死置之度外。”北京工商大学数学与统计学院学生李潇逸说，老一辈人身上那种为国家为民族奉献牺牲的大无畏精神，值得年轻一代学习继承。

北京工商大学组织学生开展暑期社会实践。学校供图

学生们通过参观平北抗日战争纪念馆、看望慰问儿童团团长，走访抗战时期特等功臣后代，学习传承红色精神；通过调研新时代“状元村”大榆树镇阜高营村、特色文化乡村井庄镇柳沟村和宝林寺村，感受新时代乡村振兴发展成果。学生们在学习参观中受教育、受启发、受鼓舞，不断坚定对实现伟大复兴中国梦的信念信心。

北京工商大学学生参观平北抗日战争纪念馆。学校供图

与以往不同的是，实践团的十几位师生与村民们同吃同住同劳动，亲身体验农村生活，深入了解“三农”工作。掰玉米、刨土豆、嫁接牡丹花，与村民一起炒菜做饭……学生们在劳动中学习农业生活知识、锻炼身体、磨练意志的同时，也体会到了农民的辛苦，理解了“三农”的重要性。举着自己亲手掰、亲手煮的玉米，北京工商大学数学与统计学院学生王嘉婕感慨地说：“我到今天才真正意义上理解了珍惜粮食不是一句空话！以后，我也一定要培养节俭的作风。”

北京工商大学组织学生开展暑期社会实践。学校供图

北京工商大学数学与统计学院党委副书记徐伟钦说：“我们希望通过探索融合大思政课、专业实践、调查研究、劳动教育‘四课一体’的实践模式，让学生们在实践中实现自我教育、自我培树，做到内化于心、外化于行，把爱党、爱国、爱人民、爱‘三农’成为自觉的行动，真正当好‘擎旗人’、‘接班人’。”（郝孟佳、实习生黄倩）

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