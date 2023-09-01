每年暑假，全国高校成千上万支社会实践队伍从校园奔赴全国各地，深入田野乡间、基层社区，将青春华章写在祖国的大地上。红色寻访、科学考察、理论宣讲、乡村支教、行业调研、基层服务……广大学子带着发现和探索的目光，身体力行，在社会实践中厚植家国情怀、体察国计民生、增长知识才干、锚定人生方向。人民网特别推出大学生暑期社会实践系列报道，约请高校师生讲述在火热社会实践中的所思、所感、所悟。

人民网北京9月1日电 为积极赋能乡村振兴，因地制宜畅通新媒体文旅宣传模式，体验农产品的数字化销售渠道，8月22日至25日，华中师范大学鸿鹄实践队东西湖分队的队员们来到武汉市东西湖区东山街道开展助农直播活动，以“鸿鹄青年在东山”系列推广直播的形式助力乡村振兴和“大美东山”品牌文化建设。

华中师范大学鸿鹄实践队队员正在直播。 学校供图

在“走进东山”的直播中，队员们介绍了东山优越的地理位置、气候条件以及参观特色景点的见闻，使观众在自然风光、人文风貌、美食特产等层面了解到东山葡萄小镇独特的文旅产业。队员们还针对小镇知名葡萄种类“阳光玫瑰”，主播从色泽、饱满度、口感等方面进行了详细介绍，并积极与观众互动，对当地特色产业、农业转型升级起到了积极推广作用。

在“创业人物专访”的直播中，实践队邀请了两位东山创业者来到直播间。两位企业家不仅向观众分享了投身农业技术领域的原因与经历、在农业生产和农产品销售方面遇到的挑战和机遇等内容，还鼓励大学生们积极投身乡村振兴第一线，并为他们提供建议和帮助。大家从两位企业家的故事中汲取了创业的经验和信心，也更加了解东山的产业文化和传统习俗，对城乡交流与融合起到了促进作用。

在“特色产业阳光玫瑰葡萄采摘带货”的直播中，队员们参与了“船家”葡萄园的线上销售，直播中，队员们尝试以网络媒介推广农村产业、扶持农产品，使大家直观地看到葡萄的采摘过程，在实时互动中沉浸式体验采摘的乐趣，为扩宽东山特色农副产品销售渠道、促进农产品数字化提供了新的经验与渠道。

通过实践活动，队员们学习了助农直播技能，体验了直播销售农产品的过程，还依托当地文旅产业，积极进行实地参观和短视频创意宣传，促使队员们在实践中吸收运用理论知识，在农业现代化路上贡献青春力量。（郝孟佳、实习生姚怿希）

(责编：李昉、熊旭)