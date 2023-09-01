本报记者 徐嘉伟

近年来，咖啡在吉林省延边朝鲜族自治州延吉市逐渐流行，这座东北边陲小城常住人口约68万人，但登记注册的咖啡馆就超过540家。图为延吉一家餐饮公司的负责人黄春善在用手机展示科普咖啡知识的短视频。新华社记者 颜麟蕴摄

把高等数学课堂录成视频课程、用短视频讲透中学物理实验、在网络平台普及科学原理……随着越来越多的教师、专业创作者“触网”成功，网络平台上的“知识博主”以通俗易懂、深入浅出的方式为网友们隔空授课，有效促进知识传播。

把课堂搬进屏幕

打开山东财经大学数学与数量经济学院副教授宋浩在某平台上传的“《高等数学》同济版 全程教学视频”系列视频的第1集，页面左下角的播放数据显示，有300多人“正在看”。这部由154个分集构成，总时长超过76小时的高等数学教学视频累计播放量已达到1.1亿，网友边学边互动，留下了233.6万条弹幕，“认真听课做笔记了”“打卡高数学习第一天”等弹幕不断从屏幕上划过。

谈起自己成为一名“知识博主”的缘起，宋浩说，就是为了帮助那些向他求助的学生学会《线性代数》。从最初的录音笔，到二手索尼DV，再到高清摄像机和手写屏，9年时间里，宋浩的“教学设备”越来越专业，教学内容也逐步拓展，网友可以跟随他学到大学数学相关的线性代数、微积分、概率论与数理统计等。

同样把课堂搬进屏幕的还有复旦大学生命科学学院教授赵斌。他上传的景观生态学、自然地理学系列视频为很多计划考研的学生提供了学习资料。除了课程内容的讲解，赵斌还将学生们在通识课程《生态学：管理大自然的经济学》中所做的期末视频作业也收录在他的个人主页。在赵斌看来，不同层次、不同专业的学生看待生态学相关问题的角度不尽相同，这种跨时空、跨专业、跨年龄的讨论，也许更能激发学生的讨论热情。

满足多元内容需求

“现在有很多中学教师在短视频平台上开设账号，用视频讲解相关学科的知识点，直观、有趣，很多家长都关注了他们的账号。”家住北京市海淀区的杨女士说，她每天会带着孩子刷一些物理、化学类短视频。

“十节干电池，铅笔芯夹在鳄鱼钳之间，点燃蜡烛放在瓶中，盖上拧紧，蜡烛熄灭接通电源，发出耀眼的白光，这个原理是电流的热效应。”抖音博主“光头强老师”是辽宁省抚顺市的一名初中物理老师，他把课堂上的物理实验讲解过程拍成短视频，不仅在几十秒的时间里讲透了实验背后的原理，还能结合实验现象阐释人生哲理，吸引了300多万网友关注。

除了学校教师，还有很多专业机构和科普创作者也在各自熟悉的领域精耕细作，普及知识，解答提问。看“中科院物理所”风趣活泼的科普视频，学各大高校丰富多彩的直播公开课，观“故宫博物院”历史悠久的馆藏文物，刷医生、读书博主等专业创作者的知识分享，已成为众多短视频用户的“学习日常”。

数据显示，截至2022年10月，抖音万粉知识创作者数量已超过50万，同比增长69.6%，其中生活知识、人文知识、科普知识、机械知识、科技产品是万粉创作者数量增速较快的领域。

《博物》杂志副主编、《中国国家地理》融媒体中心主任张辰亮的账号“无穷小亮的科普日常”在各平台的粉丝总数超过了3500万。他的“网络热门生物鉴定”系列视频在抖音平台的播放量达到17.7亿次，在视频中，他不仅会科普在网络平台上引发关注的热门生物，还会解答网友们在私信里对他的提问，许多网友跟着他学到了生物知识。

“银发知播”感动中国

在众多“知识博主”中，还有一个特别的群体——“银发知播”。他们虽已退休，离开了原先的工作岗位，但依然借助互联网平台发光发热，传授自己毕生所学。今年初，他们之中平均年龄77岁的13位代表获评“感动中国2022年度人物”集体奖。

74岁的杨维云是安徽省淮南市一名退休小学语文教师，大半辈子都在教孩子辨音识字。从2021年起，她在家里支起手机、架上黑板，开始了网络拼音教学。如今，不少网友跟着杨维云学拼音、读三字经、背古诗。

82岁的退休电工教师王广杰的直播间里，聚集了很多对电子电路感兴趣的观众，最多的一次单场观看人数超过40万。遇到自己解答不了的问题，王广杰会“连麦”直播间里有经验的电工、专业研究生。除了讲解电学知识，王广杰还常在直播间里讲科学家的故事。

从学校教师到“银发知播”，从专业机构到科普创作者，他们正用“和蔼可亲”的视觉化形式，让曾经仅见于书本纸张的知识送到用户面前。专家认为，短视频和直播在本质上推进了共享共创，平台方和“知识博主”应互相协作，拓宽知识传播路径，改善知识传播环境，用优质知识类视频为用户提供更多内容选择。

(责编：郝孟佳、孙竞)