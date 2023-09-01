原标题：点燃村里娃心底的科学火苗

我从事科普工作已有十来个年头了，可真正把科普当成事业，却源自一次特殊的经历。

2015年“六一”国际儿童节，我和中国科学院西安分院的扶贫队员们自费买了一些科普书籍送往山村小学。这是大山里的孩子们第一次拿到属于自己的精美图书。太阳快落山时，我们打算返程，走到半山腰，却看到放学后没回家、在山路边等着我们的孩子们，他们老远看到车便举手向我们行少先队礼，一直目送我们下山。

孩子们热爱科学知识，也对送来书籍的人报以最纯真的情谊，我们忍不住热泪盈眶。这让我感到，有责任点燃更多孩子心中的科学火苗。近十年来，我和许多志同道合的朋友一起，为西北地区的中小学开展了400多场科普报告。孩子们对物理、化学、生物、天文都很感兴趣。可我知道，真正打动和吸引他们的，是科学知识背后的科研故事和科学家们的成长经历。一位乡村学校校长对我说：“李老师，感谢您让这些村里娃娃见到了科学家的真实模样！”

那些伟大的科学家，在孩子们眼中就像是巍峨高山，他们胸怀家国、淡泊名利、追求真理的精神值得每一个人敬仰和学习。而优秀的青年科研工作者们，同样也是孩子们学习的好榜样。他们努力奋进、勇攀高峰，能给孩子们以信心和鼓励。科学的火苗越烧越旺，不仅照亮了孩子们前行的路，也让孩子们看到：只要不懈努力，就能在将来成为那样优秀的人。

弘扬科学家精神，应该成为新时代所有科研工作者义不容辞的责任。

（项目团队：本报记者 张亚雄、詹媛、张胜、王斯敏）

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