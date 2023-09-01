原标题：讲述“北斗”背后故事 撒下科技强国种子

今年5月17日，我国成功发射第56颗北斗导航卫星。从0到1，从1到56，56颗北斗卫星，恰如56个民族，闪耀星空。

从仰观北斗七星到发明司南，从司南到指南针，古老的导航手段凝聚着中华民族的智慧。

时间来到20世纪，从苏联的第一颗人造卫星到美国的GPS定位系统，先进的导航技术逐渐走进人们的视野，中国也开始了北斗导航系统建设的探索。

北斗导航系统建设的历程是怎样的？北斗精神是什么？翻开“中国科技之路”丛书《北斗导航》分册，相信你会找到答案。

开篇的“北斗之路发展纵览”中，“共和国勋章”获得者、“两弹一星”功勋奖章获得者、北斗卫星导航系统工程总设计师孙家栋院士说了这样一句话：“在我经历的航天任务中，北斗卫星导航系统确实是最复杂的。”2020年7月31日，孙家栋坐着轮椅出席了北斗三号全球卫星导航系统开通仪式。就连这位和卫星打了一辈子交道的百岁老人都承认了北斗导航系统的复杂性，可以想见北斗导航系统研发之艰辛。

为什么有时候路在北侧，手机导航却把我们导到了南侧？这就是我们通常所说的定位不准。北斗导航系统是怎么解决这一问题的？

北斗导航系统无法像美国的GPS那样在全球建立监测站网，又是如何实现服务能力达到世界一流水平的？北斗导航系统究竟有多出色？这就是本书第二篇着重阐释的问题了。第二篇用了八章内容来告诉读者什么是“中国的北斗，世界的北斗，一流的北斗”，目前北斗导航系统可全天候、全天时、全球范围内为各类用户提供高精度、高可靠定位、导航、授时服务。很难想象，单就定位服务而言，其日均使用量就超过3600亿次。

本书的第三篇名为“时空服务赋能未来”，未来已来，梦想不止于此。从无到有，从有到优，从优到强，北斗导航系统的发展一直在路上。我们有理由相信，北斗导航系统的未来值得期待。

本书文字通俗易懂，内容有趣、有料、有用，文笔扎实，深入浅出，数据详实，有理论、有案例、有故事，有助于读者更好地了解、认识和使用北斗导航系统。既然是“中国科技之路”丛书，书中又怎么能少得了科技色彩呢。作为北斗导航系统科普领域的首部融媒书，读者只需要扫描二维码便能轻松获得原创音视频资料，全方位立体化了解书中的知识点。更加难能可贵的是，本书中字里行间渗透出的编著者的拳拳苦心与殷殷期望——让更多人了解北斗导航系统，了解我国航天航空事业，了解最前沿的科技，在他们心中种下一颗科技强国的种子。

正如孙家栋院士在本书序言中所说的那样：“仰望星空，北斗璀璨。脚踏实地，行稳致远。”

（方木鱼）

(责编：郝孟佳、孙竞)