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江苏宜兴推出政策矩阵引育人才

2023年09月01日08:24 | 来源：科技日报
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原标题：江苏宜兴　　推出政策矩阵引育人才

记者8月30日获悉，在8月15日召开的第四届宜兴太湖湾国际青年精英科创挑战赛综合赛上，江苏省宜兴市围绕构建“3+3+N”产业体系，重点推出了“陶都英才”政策矩阵，聘请一批专家为“沪宜创新协同引才大使”，旨在全方位打造最优人才发展生态，推动生命科学、新能源、生态文旅等新兴产业发展。

宜兴市科技局局长唐其君介绍，该项赛事是宜兴为广大创新创业人才、企业家、投资者搭建的高能级创新创业大赛及交流合作平台。自2020年起，连续4年举办，已累计吸引138个项目签约落地。

今年，该挑战赛采用“7+1”的赛制模式，即7场选拔赛，1场总决赛，单场比赛奖金最高达50万元，另有总规模1亿元的宜兴陶都英才创业投资基金支持、最高7500万元的人才项目专项激励政策。

宜兴市委常委、组织部部长钱怡介绍，近年来，宜兴始终坚持“人才是第一资源”理念，深入推进“人才引领、创新驱动”两大战略，该市连续4年蝉联全国科技创新百强县第7位，并于今年获评国家创新型县（市）和江苏省创新型示范县（市）。

“当前，宜兴正在举全市之力，积极推动更多高层次人才、高能级载体、高科技项目来宜兴落地生根蓬勃发展，通过开辟新领域新赛道、塑造新动能新优势，为中国式现代化的宜兴新实践提供强大智力支撑。”钱怡表示。

（孙嘉隆 丁治国 记者夏凡）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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