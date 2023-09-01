原标题：科研助理岗位开发落实工作高质量完成

记者8月31日从科技部获悉，截至8月16日，今年科研助理岗位已吸纳应届高校毕业生超12.5万人。

这得益于两个多月以来，中央和各地的大力推动，科技部与教育部等部门的动员协调，各地方科技管理部门和国家高新区的有效推进，高校、科研院所、企业等各类创新主体的积极行动。

“科技部高度重视就业工作，切实发挥科技创新促进高校毕业生就业创业的作用，将开发科研助理岗位吸纳高校毕业生就业作为落实中央稳就业工作部署的重要政策举措。”科技部成果转化与区域创新司负责人说。

根据中央教育工作领导小组会议部署，科技部成果转化与区域创新司联合火炬中心成立科研助理岗位开发工作专班。与此同时，科技部联合教育部、财政部等部门形成工作方案，明确工作思路和主要任务，并进一步细化任务安排，压实工作责任，形成各部门、各地区工作合力。

一方面健全工作机制，加强统筹推动。另一方面，密集出台政策文件，细化工作要求。

6月8日，科技部召开视频会议，就各地方科技管理部门和国家高新区开发科研助理岗位吸纳高校毕业生就业有关工作进行动员部署；6月13日，科技部印发《关于做好科研助理岗位开发和落实任务安排工作的通知》，提出细化工作进度要求；7月13日，科技部会同教育部、财政部等七部门印发《关于做好科研助理岗位开发和落实工作的通知》，从国家层面、国家高新区和自创区、发挥地方积极性三个方面部署具体落实任务。

该负责人介绍，在强化央地协同、挖掘岗位资源、做实做细服务的同时，多渠道开拓科研助理岗位。比如，积极利用地方等各级科技计划项目、基地平台等设立科研助理岗位，鼓励高校、科研院所、科技企业等积极开发学术助理、财务助理等科研助理岗位。

浙江海宁等地方科技部门，在新修订的科技计划项目管理办法中，将培养科研助理纳入项目立项申报必要条件；河南省洛阳市科技局根据创新主体数量动态变化和科技计划项目承担情况，加大开发落实力度，开发落实岗位同比增长190%……

为确保地方精准有力推动科研助理岗位开发落实，科技部还注重第一时间细化分解任务指标，综合考虑各地方及各国家高新区经济体量、高新技术企业数量、国家科技计划项目承担情况、可支配财力情况等，确定各地方科技管理部门和国家高新区科研助理岗位开发任务指标。特别是对于国家高新区等吸纳高校毕业生就业的重点载体，将开发落实工作精细化分解到每家高新区。

按照科研经费管理改革有关政策，单位可按规定统筹利用科技计划项目结余资金等用于科研助理岗位经费支出。一系列支持科研助理岗位开发的政策措施相继出台，合肥高新区将科研助理岗位开发作为区级协同创新100强遴选工作的指标；新乡高新区对区内吸纳应届高校毕业生就业的企事业单位，按每人1000元标准给予资金补贴，等等。

值得一提的是，科技部还建立定期调度工作机制，跟踪掌握各地方科技管理部门和国家高新区岗位开发、落实等目标完成情况，并会同科技日报社、相关地方开展科研助理系列报道，营造了良好社会氛围。

“科技部将持续发挥科技创新对高水平创业、高质量就业的重要带动作用，统筹推进强创新、促创业、助就业。”上述负责人表示，下一步，将加强与各部门、各地科技管理部门和国家高新区的协同配合和工作调度，推动科研助理岗位的制度化、长期化；紧盯重点区域，引导支持各级科技项目承担单位和科技企业扩大科研助理岗位规模。

记者了解到，后续，科技部还将加强科研助理岗位宣传力度，增强科研助理岗位的吸引力。同时，拓宽高校毕业生就业渠道，通过举办创业大赛、加强创业培训等方式，推动更多科技人员和大学生开展高水平创新创业。

（记者刘垠）

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