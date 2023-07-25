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多措并举，促进高质量充分就业（人民时评）

——从半年报里读懂中国信心②

周人杰
2023年07月25日08:57 | 来源：人民网－人民日报
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　　强化就业优先政策，健全就业促进机制，促进高质量充分就业

　　

　　就业是最基本的民生。上半年，全国城镇新增就业678万人，同比增加24万人；二季度，全国城镇调查失业率均值为5.2%，比一季度回落0.3个百分点……中国经济半年报交出了一份就业规模稳步扩大、城镇调查失业率下降、农民工就业总体改善的就业成绩单。

　　就业形势总体改善，得益于经济恢复向好。经济发展是民生改善、就业扩大的物质基础，就业状况很大程度取决于经济增长的质量和速度。上半年，国内生产总值同比增长5.5%，增速比去年明显加快。6月份城镇就业人数比上年同期明显增加，25岁至59岁城镇劳动力失业率为4.1%，已经低于2019年水平。二季度末，外出务工农村劳动力有18705万人，同比增长3.2%，说明随着经济恢复，劳动者进入劳动力市场寻找工作的意愿在增强。可见经济恢复向好，促进了就业形势总体好转。

　　就业形势总体改善，也得益于全面落实就业优先政策。今年以来，河北发布17条稳就业政策，开发设置临时性公益岗位，对符合条件的困难毕业生发放求职补贴；江苏为用工规范、稳岗效果好的小微企业和个体工商户发放稳岗扩岗类贷款约435亿元；云南将吸纳就业补贴范围扩大至所有经营主体和社会组织，增加受益主体418.71万户……各地出台的举措，为稳定就业基本盘发挥了积极作用。事实证明，办法总比困难多。多措并举稳存量、扩增量、提质量、兜底线，加大就业帮扶助企稳岗，完善公共就业服务，加强职业技能培训，就能为就业稳定创造更有利的条件。

　　也应看到，当前就业的总量压力和结构性问题仍然存在，青年人的“求职难”和部分行业“招工难”并存，稳就业需要持续加力。7月24日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作，强调“把稳就业提高到战略高度通盘考虑”。

　　稳就业，经济发展是根本。上半年，服务业增加值同比增长6.4%，对扩大就业带动明显。科创企业、高新企业，以及就业容量大的新业态发展向好，也有潜力释放出更多新岗位。从高质量发展中开拓高质量就业空间，既有利于稳就业，也有利于促进高质量充分就业，进一步释放人才红利，为未来发展积蓄动能。

　　稳就业，政策保障需护航。推行失业保险稳岗返还“免申即享”，落实吸纳就业补贴、职业培训补贴“直补快办”，进一步强化政策引导，在保持稳就业政策总体稳定的同时，有针对性优化调整阶段性政策并加大薄弱环节支持力度，多渠道拓宽就业空间，就能确保就业大局稳定。

　　稳就业，服务帮忙畅渠道。把促进青年人特别是高校毕业生就业创业工作摆在更加突出的位置，加强对青年群体的就业服务，深入开展职业教育产教融合赋能提升行动，持续推动公共职业技能培训提质扩面；聚焦残疾、低保家庭等困难人群送信息、送服务、送政策、送保障……落实落细各项服务，可以助力增强就业的适配性稳定性。

　　习近平总书记强调：“强化就业优先政策，健全就业促进机制，促进高质量充分就业。”就业关系到每一个劳动者的权益，关系到每一个家庭的幸福。笃定信心、稳中求进，创新思路、多措并举，我们定能形成促进高质量充分就业的强大合力，为经济发展注入强劲动能。

　　《 人民日报 》（ 2023年07月25日 05 版）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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