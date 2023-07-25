刘爱章

原标题：游学要回归学习本义和育人本位

暑期已至，如何在假期“安放”中小学生多彩青春，成为广大家长最为关心的事。今年，暑期游学，无疑成为家长们的一个新选项。与此相应，游学市场怎样减少无效和低端供给、更好满足中小学生及其家长对于游学的需要，成为当下亟待破解的问题。

全面把握游学的多重价值

游学之“游”，在古汉语中有游玩、游览之意，也有交际、交往之意。游学是古代读书人求学为人的一种方式，蕴含“读万卷书、行万里路”“寻师问道、且行且思”等中华优秀传统文化因子，值得我们借鉴。现代社会的游学，理应发挥“游”的优势、守住“学”的本质，让暑期游学释放多重正向效应。

游学有利于培养兴趣志向。兴趣是最好的老师，暑期游学给中小学生创造了更深入接触社会的机会，热气腾腾的社会实践成为激发孩子兴趣的“发动机”。帮助青少年早立志、立大志，是教育的本质要求。兴趣所指，志向所在。游学期间，既定安排中的风物故事或能给中小学生以人生启迪，而偶然遭遇的困难问题则是锤炼意志品格的契机。在游学中，中小学生可以重新发现自己，形成稳定的兴趣志向，不断健康成长。

游学有利于实现全面发展。作为校外教育与学校教育相衔接的重要形式，游学具有“了解国情、热爱祖国、开阔眼界、增长知识”的意义。亲近山水林田，领略生态之美；走进博物馆院，体悟文化之韵；寻访革命圣地，感怀浩然之气。游学以其体验式、沉浸感特质让学生获得比课本知识和“云游学”更鲜活、更深刻的教育，降低了网络沉溺可能，拓展了全面发展的路径。

游学有利于增强文化自信。文化自信是发展进步最基本、最深沉、最持久的力量，游学或多或少都会去文化荟萃之城、文明传承之地参观学习，给中小学生观察和体悟中国文化、生成和坚定文化自信提供了独特视域和广阔空间。中小学生假期游学“走出去”，可变别人的“熟悉世界”为自己的“认知世界”，在反复接受文化熏陶中厚实文化底蕴、厚植自信根基，获取新的文化体认，更加认同中华文化。

力戒“形式化、小散乱和攀比风”

不可否认的是，当前暑期游学存在一些急需解决的问题。

一是“形式化”。空有游学名号，忘却教育初心，“游多学少”甚至“有游无学”，给中小学生搞了一次变相旅游，让广大家长多花一笔资金、枉费一番苦心。游学组织机构如果总以营利为目的，拼凑上阵，行前准备不足，过后总结不够，是难以满足“以游促学、学以广才”的美好游学需要的。

二是“小散乱”。游学行业门槛较低，市场主体鱼龙混杂，产品和服务五花八门、缺乏规范、辨识度低，有效和中高端供给不足，家长们即便“货比三家”也很难找出完全适合对路的游学机构。由于对游学组织机构的信任度不高，一些家长期待学校出面组织游学，但又缺乏相应的政策支持和机制保障。

三是“攀比风”。部分家长把客观存在的社会压力转化为主观上的教育焦虑，在游学的安排上不太顾及孩子的兴趣、志向、意愿等重要因素，存在跟风游学、攀比游学倾向，将促进孩子真正成长的游学旨归抛之脑后，陷入“贵的就是好的、盲目追求奢华”的迷思和套路中，助长了游学市场的野蛮生长和不正之风。

着力推动游学高质量发展

积极推动游学高质量、健康可持续发展，应当在理念澄明、市场整合、路径创新上下功夫。

应树立正确游学理念。第一，树牢安全观念。让中小学生参加游学，孩子安全问题是家长第一关切。相关监管部门须做好游学机构的安全监督检查。游学机构应进一步健全安全保障体系，在活动方案中明确规定交通与食品安全、“七下八上”汛期安全等办法和责任，海外游学须关注目的地安全形势等。第二，坚持务实原则。家长要精准对接游学需求，不跟风、不攀比，按需而为、量力而行。第三，锚定学习取向。游学不是旅游，不能走马观花，更不是补课，不能换地方硬灌输，而是突出学生主体性、教育启发性的深度学习，是强调多学科综合、知情意统一的立体学习。

推动游学市场整合。市场整合首先意味着游学机构要适应供给侧结构性改革大势，主动对接、满足人民日益增长的美好游学需要，主攻提高游学产品和服务供给质量，促进游学市场主体优胜劣汰。其次，要树立产业链思维，补链延链强链。“补链”要求加强专业化队伍建设，补齐游学师资人才缺口，提升业务规范化水平；“延链”要求适应需求变化，将更多游学资源，如科技馆、纪念馆、博物馆等建成游学基地；“强链”要求引入游学目的地优势资源，如英烈后代、考古学者、科技工作者，让中小学生在面对面接触中感悟，切实让游学发挥“游”的优势、守住“学”的本质。最后，市场整合还意味着要更好发挥政府作用，在市场准入、合同审查、服务监督等方面形成政府监管合力，引导暑期游学市场与研学旅行市场协调健康发展。

用好主题游学路径。近年来，红色文化、考古、中国空间站等等引起社会广泛关注，中小学生借助网络与时代同频共振，对此类内容充满好奇心，探索的兴趣很浓。游学机构应根据不同学龄段学生对不同主题的兴趣差异，设计“红色游学”“考古游学”“科技游学”“生态游学”“人文游学”等主题不同、时长不等的项目菜单，提高辨识度和可选择性。同时，让游学回归学习本义、育人本位，在项目执行中让亲历者、专家学者参与其中，给学生以深度、立体教育，这些都是实现游学高质量发展的题中之义。

（作者：刘爱章，系天津市中国特色社会主义理论体系研究中心天津师范大学基地研究员）

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