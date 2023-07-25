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从整体性、系统性、协调性入手

推进医学教育高质量发展

黄照权
2023年07月25日08:42 | 来源：光明日报
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原标题：推进医学教育高质量发展

【沿着党的二十大指引的方向·教育笔谈】

习近平总书记在主持中共中央政治局第五次集体学习时强调，要坚持把高质量发展作为各级各类教育的生命线，加快建设高质量教育体系。

医学教育与教育强国和健康中国战略相关，关系“大国计、大民生、大健康、大卫生”，其高质量发展是由医学教育所肩负的新使命决定的。面对新要求，医学院校要强化办学功能、优化体系结构、全力提高质量，以医学教育高质量发展助推中国式教育现代化进程。

聚焦理念更新，促进人口高质量发展

医学院校承担着教育强国建设和人口高质量发展的双重任务，医学教育要着力提升医学人才质量、人口健康素质和全生命周期健康水平，全面推动人口高质量发展。

更新育人理念，全面提升医学人才培养质量。医学教育的整体规模和发展素质决定了医学人才培养的成效。新时代医学教育高质量发展，要坚守“为党育人、为国育才”职责使命，把“仁心仁术”育人理念贯穿医学人才培养全过程，着力加强“道术、仁术、学术、技术、艺术”等五术的教育,培养医德高尚、医术精湛的人民健康守护者。

树牢大健康教育理念，全面提升人口健康素质。医学教育要将人才培养目标从以“治病为中心”转向以“健康为中心”，将“医学”理念上升为“健康教育”理念，从医学人才培养拓展为全民健康教育。要主动开放学校教育场所，面向人民群众开展形式多样的健康教育。

树立新医科理念，提升全生命周期服务水平。面对多重疾病威胁并存、多重健康影响因素交织的复杂局面，医学院校要将医学人才培养的中心从治疗扩展为预防、治疗、康养，培养具有“整体健康”观念的复合型医学人才。

聚焦融合创新，助推医学教育高质量发展

医学教育是高水平高等教育的重要组成部分。医学教育应宏观把握高等医学教育发展态势，切实优化教育结构、学科结构、评价体系和成果转化等体系，全面解决办学质量“高不高”的问题。

优化教育与学科体系，推动医学教育创新发展。要统筹优化学校教育、毕业后教育、继续教育，完善预科教育、本科教育、研究生教育、住院医师规范化培训的衔接机制，构建从学生到医生的全方位教育体系。要瞄准重大疾病和医学关键科学问题，优化医学学科及新医学专业结构和内涵，逐步完善全科、急诊、儿科、感染、呼吸与危重症等紧缺专科；大力加强基础学科、新医科、交叉学科建设，促进医工、医理、医文交叉融合，构建大健康学科体系，推动医学学科发展向健康事业需求转型。

完善评价与转化体系，推动医学教育科学发展。完善医学教育教学质量评价体系，建立健全教育教学质量监测体系，构建多元主体参与、符合中国实际、具有世界水平的医学教育评价体系，保障医学教育治理的整体性、系统性和协同性。完善科研成果转化体系，搭建科研成果公共转化平台，增强科技成果流动性，让医学科技成果直接转化并应用到临床，转化成现实医学生产力，促进经济社会和卫生健康事业发展。

健全治理体制机制，促进医学教育治理现代化。对内要积极探索人事制度、资源配置、教育教学、科研组织、绩效评价、国际合作等方面的改革，建立健全教育综合治理制度体系；加强医学教育统筹协调，整合医学有效资源，激发内生发展动力活力，保障医学教育整体性发展，提升医学院校现代化治理水平。对外要聚焦国家对外开放工作大局，优化医学教育对外开放全球布局，加强与国外一流大学、科研机构交流合作，有效利用世界一流医学教育资源和创新要素。

聚焦人民健康，提供高质量医疗卫生健康服务

医学教育是国家卫生与健康事业发展的基石。人民健康至上、健康优先发展，是中国式现代化道路的必然要求。

深化医教协同，提供优质的医疗健康服务。医教协同是推动医学教育高质量发展的必由之路。医学院校要深化医教协同,主动服务公立医院改革，全面提升医院高质量发展水平，发挥好高校附属医院在改革中的引领示范作用；要主动服务区域卫生健康事业发展，搭建医学研究创新平台，努力建成区域医学中心；要主动服务基层卫生健康需要，多种途径实现优质医疗资源下沉，推进医疗资源布局合理化、医疗服务质量均等化，让群众享受更好的医疗服务，增强老百姓就医的获得感幸福感。

深化医防融合，提供全面的卫生健康服务。医学教育要聚焦健全公共卫生体系，建立起强大的医药卫生与健康科普体系，引导全体国民增强健康意识。应探索设立健康科普专门人才培养体系，打造健康科普工作的专业队伍，全面提升全社会健康科普水平，形成协同发展的卫生健康服务体系。同时，医学院校要主动关注儿童青少年、老年、经济困难群体、身心障碍群体等弱势群体的健康教育与健康预防，着重开展健康教育普及，建设健康环境，健全婴幼儿、青少年、老年健康教育服务体系，真正做到健康教育全过程、全方位。

深化中西医结合，提供多样化的诊疗服务。针对当前中西医结合人才梯队建设不合理、中西医结合高层次人才和基层卫生组织相关人才相对缺乏等问题，医学院校应科学融通中医思维和西医思维，探索中西医结合在医学教育与临床上的应用，将中医药课程列为本科临床医学类专业必修课和毕业实习内容。临床、口腔、公共卫生类别医师都应接受必要的中医药继续教育。

（作者：黄照权，系广西医科大学党委书记）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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