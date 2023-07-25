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中外儿童共绘大运会主题画卷

2023年07月25日08:32 | 来源：科技日报
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原标题：中外儿童共绘大运会主题画卷

　　记者24日获悉，随着成都大运会开幕时间日益临近，日前，来自西班牙的4位华裔小朋友来到大熊猫科学发现地——四川省雅安市宝兴县蜂桶寨邓池沟，寻访生活在该地的180余只野生大熊猫和它们的栖息地，并绘制大运会主题画卷。此次活动是“办好大运盛会 遇见熊猫故乡”系列活动的第三场，此前在成都，31组家庭在31米长卷上以“成都成就梦想”共同作画涂色。

　　154年前，法国博物学家阿尔芒·戴维第一次在宝兴县邓池沟发现大熊猫，宝兴县也被誉为“熊猫老家”。现场，小朋友们戴着“蓉宝”发箍，在勾勒着“成都成就梦想”口号和大运会赛事项目简笔画的长卷上，认真涂抹出绚烂的色彩。

　　今年10岁的叶辰霖说，来到熊猫的故乡让他感到很兴奋激动，“大熊猫是黑白的，今天我特意为‘成就’二字涂上了熊猫色，让这句话看起来更有特色！”

　　据了解，随着成都大运会开幕在即，以大熊猫“芝麻”为原型创作的成都大运会吉祥物“蓉宝”和大运会周边纪念品火速出圈。活动组织方相关负责人表示：“我们希望以国宝大熊猫为媒介，以成都大运会为契机，让大家感受成都大运会的中国风格、巴蜀特色、青春风采。也邀请全球体育爱好者和游客来到熊猫故乡天府之国成都，遇见蓉宝，遇见梦想！” （陈科 实习记者李诏宇）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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