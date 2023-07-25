原标题：哈工大为学生就业搭建桥梁

“在担任科研助理的一年里，我主要协助老师进行实验室的设备搭建与日常管理，提前了解课题组研究方向，大致确定了自己今后硕士期间的研究课题。在这一过程中，我逐渐对与优秀前辈们共同攻关解决‘卡脖子’问题产生向往，这对我今年成功考取本专业研究生产生了很大影响。”7月24日，哈尔滨工业大学（以下简称哈工大）材料学院2022届本科毕业生姜呈辉对科技日报记者说。

哈工大积极推动科研助理岗位开发工作，并将其作为学校组织化推动科研优势转换为人才培养优势的重要举措，形成系列创新探索，如建立四级科研助理工作体系，精心设置岗位开展科研育人。

哈工大依托大平台设置专门科研助理岗位，让毕业生有机会深度参与大科研平台建设。2022年，哈工大设置科研助理岗位121个，其中聘任应届毕业生60人。

此外，哈工大还推出多种举措促进就业。

6月20日，哈工大开展“凝心聚力学思想 青春建功新时代”2024届毕业生实习双选会，现场共有来自航天航空等不同行业的83家企业提供优质实习岗位2000余个，近500名哈工大及哈市高校学生到场参加活动，近百名同学当场与用人单位达成实习意向。这是哈工大开展的“实习打包送上门”活动，有效拓宽毕业生高质量就业渠道。

近年来，聚焦实践育人，哈工大形成“国之重器”“强国有我”“逐梦基层”“春雁归巢”“引航未来”五个就业实践品牌。同学们通过走访参观、实地调研、校友访谈等多种形式深入学习交流，在生产现场、科研一线中拓宽视野。

其中，哈工大“国之重器”职涯实践工作品牌荣获“2022年全国大学生暑期实践项目TOP100”。参与实践的应届毕业生有近30%最终入职实践单位，近一半低年级学生与实践单位达成就业意向。

哈工大与中国航天科工集团有限公司等多家企业签订校企战略合作协议，深入推进校企科研、人才培养等各领域合作，不断推进学校人才供给侧结构性改革。

“从‘天宫’‘北斗’‘嫦娥’到‘天和’‘天问’，作为一名新时代青年，我有幸见证太空中的最美中国航迹。作为一名哈工大人，我应当勇担航天第一校‘尖兵’重任，将青春热血融入建设航天强国伟大实践中。”哈工大毕业生刘庭瑞怀揣着对星辰大海的向往，即将前往中国航天科技集团有限公司工作。在校期间，他参与了多个重大项目的实习实践，希望以自己所学投身祖国航天事业。

哈工大在2013年创新开展辅导员到重点用人单位挂职工作机制，每年平均有50余名辅导员深入用人单位基层，在“实战式锻炼”中了解实际，加强与用人单位的联系。“只有亲临过基层一线，在指导学生就业时才能有真情实感，言之有物。”哈工大学生工作处就业专职辅导员袁野说。今年暑假，她作为52名赴国之重器单位挂职锻炼的辅导员之一，在北京航天动力研究所挂职锻炼，并担任学校向该单位推荐学生的就业推荐官。

“近期，哈工大不断推动实现更充分更高质量就业，扎实推进主题教育走深走实，加大实习岗位信息收集发布力度，累计发布实习信息800余条，提供岗位8000余个，较去年同期增长52%。”哈工大学生工作部副部长王芳介绍，哈工大已与120余家重点单位共建实践育人基地，年均派出实习实践学生近2000人次，累计聘请99名高水平专家担任就业育人导师，建立覆盖各行业的、162人组成的职业指导专家库，打造校内外互补、专兼结合的就业育人师资队伍，与各重点单位搭建桥梁纽带，打通人才培养“最后一公里”。

截至目前，哈工大2023届毕业生就业落实率较去年同期增长4.79%，超过4500人到航天、装备制造等重点领域就业，409名毕业生入选选调生。

（记者 李丽云）

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