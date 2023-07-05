首都师范大学严格对标对表党中央和北京市委主题教育部署要求，构建“四学机制”，着力推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想常态化制度机制的创新实践，切实在理论武装、研究阐释、宣传教育上发挥优势取得成效，推动主题教育入脑入心、走深走实。

建立以理论研究为支撑的深度学习机制

学校充分发挥马克思主义理论学科领航作用，重点加强北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心首都师范大学基地建设，围绕学习宣传研究习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神积极开展有组织的科研攻关，把研究和解决重大现实问题作为出发点、落脚点，发挥科学理论对教育教学和实践活动的指导作用，并以“发扬斗争精神应对风险挑战研究”等重大理论课题研究为抓手，引领马克思主义理论人才成长。同时，学校积极组织专家学者通过开展专题研讨、集中宣讲、培训辅导等形式，交流学习成果，深化理解领悟。马克思主义学院学生党支部在专业教师指导下，对总书记的相关经典著作展开学习研究，并进行党课备课，以点带面，引领更多青年学生用党的创新理论武装头脑；学校党委聚焦“教育强国、科技强国、人才强国、文化强国”举办攀登论坛，校党委理论学习中心组成员结合工作实际，深入分析学校改革发展面临的新形势、新任务，提出破解学校发展难题，突破改革瓶颈的新思路、新举措，进一步解放思想，凝聚共识，为推动学校内涵式高质量发展奠定了坚实基础。

校党委书记孟繁华为党员师生讲授专题党课

学校党委举办攀登论坛

建立以“第一班主任”为抓手的辅导学习机制

学校创新“第一班主任”工作机制，把“第一班主任”工作视为深入班级、带领学生学习习近平新时代中国特色社会主义思想的新路径。自2021年以来，学校分两批共聘任100余位教育部、市教育两委、各区县教育两委领导和行业优秀校友、行业管理者、专家等担任“第一班主任”，并以开展主题教育为契机，进一步推进校内外“第一班主任”人选选配及聘任工作。“第一班主任”深入班级，走进学生、融入学生，共同画出了为党育人、为国育才的最大同心圆，成为了夯实“三进”工作的重要基础。“第一班主任”重点发挥政治引领作用，通过开展理论宣传、政策解读、专题报告等形式，深入课堂讲授“大思政课”，以学生更能接受、更符合青年思维特点的话语方式展开培育引导；“第一班主任”通过带领学生开展主题实践、研学旅行、志愿服务等丰富多彩、形式多样的教育活动，引导学生在实践中不断加深对党的创新理论的理解，做到内化于心、外化于行；“第一班主任”构建了新型师生关系，能够使教育管理者、教师全面了解大学生的思想政治发展情况，以更好地遵循思想政治工作规律、遵循教书育人规律、遵循学生成长规律，开展自身教学、科研、管理和育人工作。

建立以理论社团为载体的朋辈学习机制

多年来，学校紧紧抓住学生理想信念教育这条主线，发挥全国重点马克思主义学院师资力量，成立“研究生马克思主义理论学习研究中心”，深耕“5322+X”研究生理论学习体系，发挥“5会3团2刊2讲堂”的示范引领作用，打通青年学生理论学习“最后一公里”。为深入开展主题教育，理论学习研究中心联合马克思主义学院全力打造“五领”工程，即“领学”经典书目，由马克思主义学院“导师团”伴读指导，组织学生深入学习经典著作；“领讲”青年先声，由马克思主义学院专业教师指导备课，组织学生集中宣讲；“领行”红色地标，带领学生开展研学实践；“领观”红色影剧，带领学生在红色电影的创作与欣赏中深化理论情感；“领悟”真理力量，推出学习刊物《理论在线》《首师研论》，实现从多层次导学到学生高质量研学的转变，带动全校学生学以致用、知行合一，实干担当建新功。

研究生马克思主义理论学习研究中心组织开展“新学活论坛”

建立以美育品牌为引领的沁润学习机制

学校将主题教育与艺术展演相结合，从学生需求出发，以绘画、歌曲、舞蹈等艺术形式为载体，激发学生学习的内生动力，引导学生在参与中体验，在创作中感悟，在表演中升华对党的创新理论的认识和理解，在传承红色文化中沁润心灵。音乐学院学生党支部联合排演党史情景音乐剧《播火》，以马克思主义在中国的早期传播为线索，从当代青年小郭同学的视角切入，带领师生追溯百年前风云变幻的历史。在五·四“光荣之歌”青春歌会中，来自全校21个院（系）及校艺术团的两千五百余名师生代表以丰富的舞台形式弘扬五四运动爱国精神，讲述时代楷模事迹、青年榜样故事，展现出新时代好青年“有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗”的青春风采。学校以“美焕文心”艺术季为载体，打造了一批主题鲜明、内涵丰富、特色突出的美育品牌，通过“党建+艺术”的表达方式力求“把理论讲活”，让党课形式立体起来，通过艺术的转化，使参演、助演、观演的学生由“被动学”转变为“主动学”，由“倾听者”转变成“体验者”，在思想上情感上行动上与党和国家的发展变化产生强烈共鸣，达到了良好的爱党爱国教育效果。

党史情景音乐剧《播火》在学校公演

学校举办2023年五·四“光荣之歌”青春歌会

来源：首都师范大学

(责编：郝孟佳、熊旭)