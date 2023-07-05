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北京理工大学推动主题教育走深走实——

强化理论武装 推进各项工作（学思想 强党性 重实践 建新功）

本报记者 吴 月
2023年07月05日12:06 | 来源：人民网－人民日报
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　　学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育开展以来，北京理工大学党委全面准确把握主题教育的目标要求，坚持学思用贯通、知信行统一，把开展主题教育同贯彻落实党的二十大精神相结合，同加快推进“双一流”建设相结合，把主题教育成果转化为推进中国特色世界一流大学建设的强大动力。

　　精思细悟，深化理论学习

　　一张张云图、一串串知识点、一组组关联层，构成智慧学习体系，实现学习内容系统化、逻辑化、结构化、可视化……在北京理工大学举办的主题教育读书班开班仪式上，马克思主义学院教师张虹运用知识图谱进行党的创新理论示范导学。

　　主题教育中，北京理工大学创新方式方法，强化党委理论学习中心组、领导班子读书班、中层领导人员专题培训班等的理论学习，领导干部带头学、集中辅导深入学、循着图谱立体学、参观践行直观学、交流研讨对标学，持续推进党的创新理论进课堂、进头脑。

　　听专家报告、实时交流互动、走进行业企业现场研学……4月以来，在北京理工大学，主题教育读书班等火热开展，通过“专家讲学+实践促学+交流研学+分组自学+云端互学”模式，扎实推动主题教育走深走实。

　　机械与车辆学院建设学习资源库，组织开展线上互动学习；外国语学院以赛促学，通过微党课比赛，引导青年师生传承红色基因……在北京理工大学校园，党的创新理论学习蔚然成风，推动广大师生真学真懂真信真用，不断增进政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。

　　直奔问题，深入调查研究

　　主题教育开展以来，北京理工大学党委坚持把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改贯通起来。学校主要领导带头深入实际、深入师生，坚持问题导向，把情况摸清、把问题找准、把对策提实，切实把调研成果转化为解决问题、改进工作的实际举措。

　　主题教育中，北京理工大学校领导领题调研12项，中层干部领题调研330余项。北京理工大学党委书记张军领题调研，围绕拔尖创新人才培养、基层党组织建设、文化传承与发展等主题，查不足、找对策。北京理工大学校长龙腾围绕基层教学组织运行、对外合作与发展、师资队伍建设等方面，深入一线调研交流。

　　北京理工大学各基层单位、中层领导人员也立足工作实际、面向发展需求，广泛开展专题调研。宇航学院、光电学院、管理学院、网络安全学院等结合学科优势、专业特色、发展急需，赴高校、企业、政府部门、红色教育基地等开展前瞻性调研、解剖式调研、蹲点式调研，研究建立推进学校事业发展的长效机制，把调研成果转化为解决问题、促进发展的实际行动。

　　实干笃行，优化育人体系

　　航天领域多位院士、专家齐聚北京理工大学，共同见证月球样品接收暨研究工作启动；第十二届“青春北理”年度榜样人物讲述活动开展，品学兼优榜样、科技报国榜样、志愿公益榜样等10余名青年学子讲述奋斗故事；弘扬延安精神，“中国油画名家笔下的延安”画展开幕……

　　北京理工大学将开展主题教育同学校事业发展紧密结合，以强化理论学习指导发展实践，以深化调查研究推动解决发展难题，充分激发广大干部教师干事创业的精气神，推动各项工作展现新面貌，迈上新台阶。

　　人才自主培养谋实策。面向急需紧缺领域，下力气推进拔尖创新人才培养改革，引领学生成长成才。

　　卓越工程师锻造出实招。全力打造人才培养与工程实践、科技创新深度融合的范式，培养卓越工程师。

　　前沿科技创新务实功。坚持服务国家战略需求，瞄准科技前沿和关键领域，构筑科研育人复合体。

　　北京理工大学在主题教育中夯实坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想根基，学校教育教学、学科建设、人才队伍、科学研究等关键优势加速汇聚，风清气正、团结和谐、追求卓越的宜学宜教生态进一步巩固。

　　《 人民日报 》（ 2023年06月26日 04 版）

(责编：郝孟佳、李依环)

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