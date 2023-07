一晴夏深,青春散场。奔赴山海,师恩难忘。2023届毕业生正收拾行囊,以最好的状态迎接新的人生篇章。按下快门,如何更好告别学生身份?鹏程万里,如何担当兴国之重任?又到一年毕业季,大学书记、校长的殷殷期盼语重心长。人民网特别推出“2023大学毕业季‘最后一课’”系列报道,愿同学们带着这份叮嘱勇敢地奔赴下一旅程。

人民网北京7月5日电 近日,北京交通大学举行2023年毕业典礼暨学位授予仪式,北京交通大学校长余祖俊发表了题为《知行合一 追逐梦想》的讲话,深情寄语2023届毕业生。

余祖俊围绕“知行合一”的校训叮嘱毕业生,要“知道哪些是必须要做到的”,同时“知道哪些是坚决不能做的”;知道要做到,做到要做好。

他向大家提出两方面希望:一是在思想上,要有“交融世界、通达古今”的眼光和胸襟,继承交大人的家国情怀,心怀祖国,心系人民。二是在行动上,明确行为边界,坚守人生底线;胸怀“国之大者”,想国家之所想,急国家之所急。

余祖俊勉励同学们,在未来的工作和生活中,要有“十年磨一剑、一生成一事”的恒心毅力,“路虽远,行则将至;事虽难,做则必成”,梦想终会实现。(孙竞、实习生郑舒怡)

北京交通大学校长余祖俊在2023届毕业典礼上讲话。校方供图

以下为北京交通大学校长余祖俊题为《知行合一 追逐梦想》的讲话节选——

亲爱的同学们、老师们,各位亲友、各位来宾:

大家上午好!

今天,我们在这里隆重举行2023年毕业典礼暨学位授予仪式,共同见证7809名同学学成毕业,在这个庄严的人生时刻,我谨代表学校,向你们顺利完成学业表示最热烈的祝贺,为你们开启新的人生旅程表达最美好的祝愿,同时,也向一路陪伴你们的师长、一路辛劳并为你们自豪的父母表示最诚挚的感谢!

如果说人生是一段火车旅行,那么大学就是其中最美的一段,每个人都将经历不一样的风景,而2023届毕业生的这段旅程,我相信一定是令人难忘的。你们见证和经历了建国70周年、建党100周年、建团100周年、北京冬奥会、冬残奥会、党的二十大胜利召开等多个盛世荣光,同时也见证了学校“十四五”规划方案的实施、学校第十二次党代会胜利召开等快速发展的崭新态势。最近,很多同学在毕业论文致谢中回顾了自己的这段交大旅程,我专门看了一些同学的论文致谢,大家感谢了母校,感谢了老师、父母和同学,也有同学感谢了带给自己快乐的“明湖鸭”和“红果园猫”,还有同学感谢了答辩后依然坚挺的头发……在这些致谢中,我能感受到同学们对交大独有的浪漫和深深的眷恋。你们展现了当代交大学子的责任与担当,书写了母校这段特殊历史中最精彩的篇章。作为校长,我为你们点赞!

今年是我校最早启用“北京交通大学”校名100周年,同时也是“知行”校训启用100周年,校训“知行”(To Know and To Do)最早出现在100年前的1923届毕业生纪念册中,“知行”作为最简洁的校训,流淌着交大人拼搏奋进的精神血脉,激励着一代又一代交大人砥砺奋进、追逐梦想。今天的典礼既是你们的“学成礼”,也是你们开启新征程的仪式。在你们即将启航之际,我想围绕“知行”校训,分享两点体会和希望:

第一点体会,关于“知”,既希望你们“知道哪些是必须要做的”,同时“知道哪些是坚决不能做的”。

“知”有两个维度,即向上做好真理的传承,向下推进知识的创新,人类文明繁衍至今且不断进步的重要因素,就是人类通过知识的传承实现了文明的代际传递,通过知识的创新实现了文明的不断突破和发展。

首先从“知道哪些是必须要做的”角度来说。“交融世界、通达古今”,即交通,这就要求我们要有世界眼光、博大胸襟,同时还要学习中华5000年文明的优秀历史文化!一代代交大人热爱世界、热爱和平,为人类做出了巨大贡献。2010届毕业生孔涛,笃学于交大、行走在赤道,坚守在非洲,奉献在“一带一路”,获得“工程领袖”酋长封号,架起了中非友谊的桥梁。“饮水思源、爱国荣校”,“饮水思源”希望大家要知道感恩,感恩社会、感恩父母、感恩师长、感恩宿舍阿姨、感恩食堂师傅、感恩所有帮助过我们的人。“爱国荣校”,交大人天然就有家国情怀,茅以升老校长学桥、造桥、炸桥的事迹大家了然于心。希望大家要心怀祖国、心系人民!

从“知道哪些是坚决不能做的”角度,人们常说,人最大的无知就是自己不知道自己不知道,面对新的人生阶段,希望大家做到“情况清、规则明”,以谦逊之心明确行为边界,以敬畏之心坚守人生底线,多学经典、多请教他人,虚怀若谷,不断提升自我,让自己更优秀!

第二点体会,关于“行”,知道要做到、做到要做好。

“知道”不易、“做到”也不易、“做好”就更难。希望大家不要把“梦想”当现实、不要把“目标”当成果,实现梦想和目标还需要努力奋斗。

首先是关于“做到”。100多年前的一位“00后”学生金士宣,抱着“铁路报国”的信念考入我校,他意识到当时的教材并不适用于我国,于是自己编写教材,在1923年毕业时,出版了24万字的《铁路运输学》,成为我国第一本铁路运输专著,至今都是经典教材,成为了中国铁路运输学科的奠基人。同学们即将走向社会,希望大家胸怀“国之大者”,想国家之所想、急国家之所急。

关于“做好”,就是要脚踏实地,坚持不懈。知名作家格拉德威尔在《异类》一书中指出:一万小时的锤炼是任何人从平凡变成世界级大师的必要条件,这就是著名的“一万小时定律”。这就说明,通向未来的成功之路从不是一蹴而就的,是要靠一步一个脚印走出来的。例如,经过几代交大人30多年接续科研攻关,成功研发了4代列车运行控制系统,实现了自主创新和自主可控,解决了“卡脖子”问题,实现了我国列控技术从无到有、从跟跑到并跑的两次飞跃,目前,依托我校“自主运行”全国重点实验室和“智慧高铁”国家前沿科学中心,力争再用5-10年实现从“并跑”到“领跑”的再一次飞跃。希望同学们在未来的工作和生活中,思路有、言行实,保持定力,要有“十年磨一剑、一生成一事”的恒心毅力,“路虽远,行则将至;事虽难,做则必成”,相信大家一定能实现梦想!

同学们,临行无别语,只道早还乡。未来路上,大家是我国“第二个百年”、中国式现代化、中华民族伟大复兴的建设者和见证人,相信大家一定能够知行合一、追逐梦想,成为社会的中坚、单位的骨干和家庭的顶梁柱,交大永远是你们最坚强的后盾、最温暖的港湾,希望你们常回家看看,愿你们此去鹏程万里,归来仍是少年!

谢谢大家!

