人民网北京7月5日电 日前，北京市教委在中国人民大学组织召开北京高校课程建设工作推进会，北京市65所本科院校教学副校长、教务部门主要负责人、各二级学院教学院长以及课程建设工作相关教师代表等2600余人，通过线上与线下相结合的方式参加会议。

会议现场。校方供图

“课程是人才培养的核心要素，课程质量直接决定人才培养质量。课程学习在学生成长成才中具有全面、综合和基础作用，是提高教学质量的着眼点和落脚点。”北京市委教育工委委员、市教委副主任柳长安指出，要坚持五育并举，推动课程多样化发展；要深化课程教学改革，打造一流本科课程体系；要促进开放共享，提升资源使用效益。

经验交流环节，中国人民大学教务处处长吴健、北京林业大学园林学院院长郑曦、北方工业大学信息学院院长马礼、北京化工大学数理学院教授崔丽鸿分别围绕学校课程建设、学院课程建设、线下课程建设和线上课程建设等方面作了交流发言。

吴健从树立新理念、构建新体系、探索新形态、建立新机制四个方面阐述了学校全面推进本科课程建设的探索与实践，总结了学校课程建设实效。郑曦阐述了学校园林学院课程体系建设的一个核心、两个主翼、三个阶段、四个特色、五个抓手的“12345”模式，分享自主培养、顶尖培育，着力造就拔尖创新人才的经验。

此外，马礼结合本校计算机核心课程实践，注重对学生知识层面、能力层面和素养层面的培养，从课程定位、建设内容、建设效果三方面介绍了线下课程建设经验。崔丽鸿介绍了基础数学课程在线案例库、习题库等线上资源，通过加强课程团队建设、挖掘课程思政元素，总结了线上线下混合式课程的建设路径。（李依环、实习生张婉柔）

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