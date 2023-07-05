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聚焦基础教育改革真问题 中小幼教师开启暑期全员实训

2023年07月05日10:22 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京7月5日电 （记者郝孟佳）近日，北京市委教育工委、北京市教委召开暑期基础教育干部教师全员实训工作启动会。近两个月内，北京市所有中小学、幼儿园干部教师将围绕新课程改革、教学设计、作业设计、考试命题、课后三点半服务、综合实践、体育美育等方面完成暑期“充电”，提高教书育人基本功。

开班培训上，北京市委教育工委副书记、北京市教委主任李奕登台当“讲师”。“建设教育强国赋予基础教育新的内涵，这不是简单的‘贴标签’，每个学科的每位教师都应该从自己的教案、课堂、作业、考试中找到切入点。”李奕说，本次实训聚焦教育强国背景下的基础教育改革，注重实训实际应用效果。

据悉，本次暑期实训以“筑牢教育强国根基、全面提升教师教书育人素质、促进首都基础教育高质量发展”为主题，通过分层分类的形式开展，市、区、校三级联动，根据不同层次、不同学科教师需求，有针对性地设计课程。

教师们的实训“课程表”内容丰富。第一条就是“推动教学方式变革”，包括义务教育各学科在落实新课程标准背景下的教学设计；教师对跨学科主题学习的教学设计能力培养，不同学科教师的合作；突出实验教学的教学设计培训，提高教师对学生动手操作实验的指导能力；提高体育、美育、劳动教育课程设计能力和水平等。

记者发现，“提高作业设计和考试命题质量”也是实训的重点，北京市将加强对教师设计探究性作业和实践性作业能力的培养，强化考试命题能力的培训。同时，教师们还将开展关于身心健康的通识教育，提高做好学生心理健康教育、干预学生心理健康问题的能力；提升家庭教育指导服务的能力和水平，掌握与家长良好沟通的方式方法。

“实训不是暑期加班，不增加老师们的负担。”李奕说，各区各校将结合暑期和开学前准备统筹安排暑期全员实训，实训的成果就是新学期的各类工作方案。开班报告后，已经有“学员”开始着手设计具体实训方案。西城区教委主任蔡冬梅说：“我们将在全面调研的基础上，更加关注实训的实际需求，立足于实际教育教学场景，用高质量的培训促进教师干部能力的提升，解决基础教育改革中的真问题。”

北京教育学院、北京教育科学研究院、北京教育考试院等市级单位还将与各区各校结对儿，在学科建设、教育评价和试题命制、家校共育等方面，分学段一校一策开展“辅导”，帮助一线教师解决实际问题。“我们要发挥好‘智库’功能，指导学校做好教学设计、作业设计、考试题目命制，班会、家长会、年级组长会的方案设计，课后三点半服务方案设计等，找到推动教育综合改革的方案。”北京教育学院副院长汤丰林说。

(责编：李依环、熊旭)

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