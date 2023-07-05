人才培养

在浙江省衢州市鲟鱼科技小院，学生深入一线，参与鲟鱼繁育、养殖、加工各个环节，增强实践能力。

卢世学摄（人民视觉）

人才培养

在辽宁省营口市鲅鱼圈区葡萄科技小院，沈阳农业大学师生在田间进行指标测定。

邢若男摄（人民视觉）

科技创新

中国工程院院士张福锁（中）和科技小院学生、农民一起探讨中稻种植技术。

赵 渝摄（人民视觉）

社会服务

云南省大理市湾桥镇古生村科技小院的学生进行支教活动，服务乡村振兴。

王旭光摄（人民视觉）

习近平总书记给中国农业大学科技小院的学生回信强调：“希望同学们志存高远、脚踏实地，把课堂学习和乡村实践紧密结合起来，厚植爱农情怀，练就兴农本领，在乡村振兴的大舞台上建功立业，为加快推进农业农村现代化、全面建设社会主义现代化国家贡献青春力量。”

2009年，中国农业大学在河北省曲周县探索成立科技小院。2022年，教育部等3部门发布通知，推广科技小院研究生培养模式，支持68个培养单位建设780个科技小院，覆盖610个县。截至目前，全国已建立1048个科技小院，覆盖31个省份，涉及222种农产品，形成了人才培养、科技创新和社会服务三位一体的新模式。

小院虽“小”，依托的是涉农高校的教育、科技、人才力量，孕育的是广袤乡村的美好未来。莘莘学子深入田间地头和村屯农家，与农民同吃、同住、同劳动；把论文写在大地上，让实验室里的科研成果在广袤的田野落地生根。教书与育人、田间与课堂、理论与实践、科研与推广、创新与服务，在科技小院得以紧密结合。从科技小院出发，越来越多的年轻学子走上乡村振兴的大舞台。

（本报记者 吴 月）

《 人民日报 》（ 2023年07月05日 08 版）

(责编：郝孟佳、李依环)