人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

青春在科技小院闪闪发光（新时代画卷）

2023年07月05日08:55 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　人才培养
　　在浙江省衢州市鲟鱼科技小院，学生深入一线，参与鲟鱼繁育、养殖、加工各个环节，增强实践能力。
　　卢世学摄（人民视觉）

　　人才培养
　　在辽宁省营口市鲅鱼圈区葡萄科技小院，沈阳农业大学师生在田间进行指标测定。
　　邢若男摄（人民视觉）

　　科技创新
　　中国工程院院士张福锁（中）和科技小院学生、农民一起探讨中稻种植技术。
　　赵 渝摄（人民视觉）

　　社会服务
　　云南省大理市湾桥镇古生村科技小院的学生进行支教活动，服务乡村振兴。
　　王旭光摄（人民视觉）

　　习近平总书记给中国农业大学科技小院的学生回信强调：“希望同学们志存高远、脚踏实地，把课堂学习和乡村实践紧密结合起来，厚植爱农情怀，练就兴农本领，在乡村振兴的大舞台上建功立业，为加快推进农业农村现代化、全面建设社会主义现代化国家贡献青春力量。”

　　2009年，中国农业大学在河北省曲周县探索成立科技小院。2022年，教育部等3部门发布通知，推广科技小院研究生培养模式，支持68个培养单位建设780个科技小院，覆盖610个县。截至目前，全国已建立1048个科技小院，覆盖31个省份，涉及222种农产品，形成了人才培养、科技创新和社会服务三位一体的新模式。

　　小院虽“小”，依托的是涉农高校的教育、科技、人才力量，孕育的是广袤乡村的美好未来。莘莘学子深入田间地头和村屯农家，与农民同吃、同住、同劳动；把论文写在大地上，让实验室里的科研成果在广袤的田野落地生根。教书与育人、田间与课堂、理论与实践、科研与推广、创新与服务，在科技小院得以紧密结合。从科技小院出发，越来越多的年轻学子走上乡村振兴的大舞台。

　　（本报记者  吴  月）

　　《 人民日报 》（ 2023年07月05日 08 版）

(责编：郝孟佳、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部