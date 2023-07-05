李思辉

原标题：【光明时评】大学录取通知书美在“上新”更在“上心”

近日，多地公布高考分数线，一些高校录取通知书样式也再次“翻新”。媒体报道，复旦大学录取通知书首次以“复活”的开化纸为载体，中山大学录取通知书礼盒里有学校定点帮扶云南省凤庆县的普洱茶饼，哈工大每位收到录取通知书的学子都将得到一份可以登上火星的“超级涂层”，南开大学录取通知书中有两枚来自周恩来总理故乡淮安的莲花种子……各式各样、蕴含深意的录取通知书引发人们的关注。

信息时代，尽管人们获知录取信息的渠道更多元，但是，大学录取通知书作为被大学录取的正式凭证，依然具有相当重要的信息传递功能。“十年寒窗勤学苦，一朝金榜题名时”，一纸录取通知书，承载着多少家庭难掩的喜悦与希冀，纸短情长、意义深远。从求学者的角度看，录取通知书与大学毕业证书一道，构成了大学生涯的起点与终点，它不仅是新生入学的凭证，更是大学与学生的第一次亲密接触。这张薄薄的纸释放出的精神气质，往往能给学生留下深刻印象。正因如此，很多大学都非常重视通知书的设计与制作。

与录取通知书的“上新”对应的是对学生的“上心”。正如一些专家解读的那样，“复活”的开化纸作为科技创新的成果，体现了复旦呼唤新生在科技自立自强新征程中勇创辉煌的期盼；“录取通知书内有普洱茶砖”，以中山大学积极投身乡村振兴的故事，传导出“心系天下苍生、为国担责担难”的价值取向；哈工大可以登上火星的“超级涂层”，蕴含着上天入海、敢为人先的创新精神；南开那两枚莲花种子，不仅寓意新生们具有强大的生命力，也隐伏着对不蔓不枝“花中君子”的精神追求……每一份别出心裁背后都是一种意味深长，每一份录取通知书的“上新”都折射着大学对学生的“上心”。对学生用心用情、寄予厚重期待，录取通知书传达的不正是大学的那份重视与深情吗？

褒扬那些别具一格的录取通知书，并非主张所有大学都争相在录取通知书上大费周章、比拼精美、不计成本，相反，朴素淡雅未必不能体现对学生的用心用情。比如，此前清华大学录取通知书附赠《平凡的世界》一书，借赠书勉励新生追随钱钟书“横扫清华图书馆”的壮志；南航寄出印有南航人参与研发的飞行器的徽章，激励学生科研报国；浙江农林大学运用了自主研发的刨切微薄竹技术制作印刷录取通知书，倡导学生注重节能环保；陕西师大请老教授书写录取通知书，影响了一届届学生……可见，真正打动学生、家长和社会的，不是录取通知书多么精致华美的本身，而是它传递出的价值取向、办学思想、人文精神。

与君未谋面，鸿雁传书来。录取通知书是新生与大学的第一次亲密接触，也是一个无声的课堂，这堂课除了展示大学的历史文化、办学成就之外，也向新生传递着大学的价值观。我们既要肯定诸多别具匠心的大学录取通知书背后的“用心”，也须倡导节俭朴素，避免在奢华程度上进行攀比。诚然，每一张用心设计制作的大学录取通知，都浓缩了真挚的祝福与期许。至于那张通知书是什么材质的，倒也无关紧要。

（作者：李思辉，系华中科技大学新闻评论研究中心特聘研究员）

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