原标题：常州大学：改革创新传薪火 以文化人育新苗

近日，国家艺术基金2023年度资助项目名单公布。由常州大学音乐与影视学院创作主演的小歌剧《觅渡》成功入选，令人惊喜——要知道，今年全国该项目的立项率仅为5.3%。

何以从众多专业院团、院校中脱颖而出？“这得益于我们学校‘以文育人、以乐育人、以舞育人、以戏育人、以影视育人’的‘五艺育人’培养理念。”常州大学党委书记陈群介绍。近年来，常州大学高度重视艺术学科建设，以红色文化育人为特色，逐渐走出了一条新时代思想政治教育与文化育人相结合、注重实践、改革创新的特色发展之路。

今年毕业季，常州大学音乐与影视学院的学生动情演绎了毕业大戏《家》。“毕业大戏是‘五艺育人’的有效载体。观众看到的只是一部戏，但这场展演背后，是学院全体师生和专业院团的精诚合作。”常州大学音乐与影视学院表演专业负责人蔡伟介绍，同学们主动放弃休息时间，争分夺秒，采取“以戏带功”的方式，一边排练，一边加强基本功训练，力求呈现最佳的演出效果。整场演出中的服装、化装、道具、灯光、音效等全部由学生完成，学生各方面的能力都有了大幅提高。

在“五艺育人”理念浸润下，越来越多的专业演职人员来到常州大学寻求合作，越来越多的师生走向全省、全国的更大舞台。常州大学音乐与影视学院教师仲一的最新音乐专辑《中国印象》荣登第十八届年度十大发烧唱片榜；原创话剧短剧《诚信是唯一的出路》在2022年江苏省大学生戏剧展演中获三等奖，学校获优秀组织奖；原创小品《八百标兵奔北坡》在首届江苏省曲艺小品推优终评中荣获铜牌……

从红色音乐剧《白云溪上》到小歌剧《觅渡》，从沉浸式话剧《织梦运河》到大型话剧《家》……这几年，一部部大戏穿越古今、融汇中西，经过常州大学师生极富艺术化的改编创作，借由直播技术和社交平台，迅速辐射数十万观众，引发强烈反响。

一边致敬经典作品，一边汲取文化养料，常州大学师生们在“专业+文化”“课堂+舞台”的无缝衔接中，不断涵养着文化自信。“要在国家战略层面找准定位，不断向社会输送高质量文艺作品。”常州大学音乐与影视学院院长熊祖鹏表示。

传承红色文化，振兴家乡文化，该学院师生早已身体力行走在第一线。以《觅渡》为例，这部戏结合了常州“三杰故里·红色名城”城市品牌，以瞿秋白在狱中的回忆为引，表达了以“常州三杰”——瞿秋白、张太雷、恽代英为代表的老一辈无产阶级革命家为谋人民之幸福舍生忘死的人生追求。

“我们要不断地深入挖掘、推广红色资源，提升红色文化教育的影响力。”陈群表示，学校以《白云溪上》《织梦运河》这些关注地方文化、红色文化的剧目为切入点，推动持续产出高水平、沉浸式的演艺产品，培养高素质、专业化艺术人才，真正做到以文化人、以德育人，增强文化育人的辐射力和影响力。

今年，常州大学音乐与影视学院已经有多名学生与知名文艺单位签约，同时，经过反复打磨的优秀艺术作品，也逐渐成为成熟的演艺产品，面向市场、服务社会，育人之路越走越宽。

据悉，常州大学音乐与影视学院现已拥有包括常州市文化馆、常州市歌舞剧院、常州市锡剧院、西太湖影视基地等22个美育教育校外实习基地。

该学院在人才培养、技术创新、就业创业、社会服务、文化传承等方面与相关专业机构开展系列合作交流，不断深化产教融合，共同研究制定人才培养方案，及时将新技术、新工艺、新规范纳入教学标准和教学内容。

“每一次剧目的公演，既是展现学院和学生实力的平台，也是向社会推介人才的良机。我们希望有更多优秀的文艺人才从常大走向全省、全国，甚至走出国门、走向世界。”常州大学校长徐守坤表示。

（记者 苏雁 刘已粲 通讯员 盛熠 包海霞）

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