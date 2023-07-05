原标题：百日千万招聘专项行动推出4个线上招聘专场

7月3日至7日，人力资源和社会保障部百日千万招聘专项行动推出节能环保、智能制造、信息技术、央企国企等4个线上招聘专场，共有3.2万余家用人单位参与，招聘需求超46.6万人。

节能环保行业专场共有184家企业参与，聚焦电力、热力生产和供应业、燃气生产和供应业等行业，提供水环保工程师、环境监测、节能咨询设计等岗位，招聘需求达7353人。

智能制造行业专场共有168家公司参与，提供系统集成工程师、生产计划工程师、电气工程师等岗位，招聘需求超3000人。

信息技术专场共有3.2万家企业参与，聚焦数字时代下信息化建设人才缺口，提供应用测试工程师、电子工程师、FAE高级工程师、半导体设备工程师、嵌入式硬件开发工程师等岗位，招聘需求超42万人。

央企国企专场分老牌国企、超稳央企和专属推荐三个板块，共有47家企业参与，提供汽车功能安全工程师、硬件架构工程师、储能逆变器软件工程师、数据科学家、研发专家、智能终端客户经理、区域销售经理、咨询顾问、党群建设、会计等岗位，招聘需求超3.6万人。

（记者邱玥）

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