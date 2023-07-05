原标题：上海交通大学：凝聚高质量发展强大合力

【学思想 强党性 重实践 建新功】

学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育开展以来，上海交通大学党委坚持推动主题教育走深走实，与落实立德树人根本任务、推动高质量发展有机结合、统筹谋划。一场“理论武装大学习”“责任使命大调研”“争创一流大实践”“检视整改大提升”“教育成果大转化”正在全校党员、干部和师生群体中生动开展。

理论学习向深处扎根

校院两级党委理论学习中心组开展学习研讨，班子成员不仅听取专家诠释解读，还结合实际交流学习体会、提出工作思考，做到学思结合、学做贯通。主题教育专题读书班上，专家学者的理论讲授深入浅出，黄大年同志先进事迹报告团的讲述催人泪下、令人动容。党员、干部从电影《望道》中汲取丰富营养、凝聚奋进力量。领导班子成员以讲促学、以学促行，认真讲授专题党课。

学校组织教职工党支部书记赴恩来干部学院、陈云纪念馆开展沉浸式“实景党课”。师生党支部开展“跟着总书记的足迹走上海”学习实践、举办《习近平在上海》读书会、前往“雪龙2”号极地考察船联组学习、走访西柏坡等红色教育基地，全校基层党支部书记讲党课、谈体会……丰富多彩的研学、联学、践学让主题教育在党的组织体系“神经末梢”不断走深走实。

学校邀请居村书记、家庭医生、环卫工人等党的二十大基层党代表谈初心、话使命，清华大学大师剧《马兰花开》来校演出……主题教育有效引导带动了全校学习，党的创新理论在师生群体中入脑入心。

调查研究向瓶颈聚焦

聚焦“强国建设、交大何为”，学校党委向全校党员、干部发出“强国责任之思、时代使命之问”。坚持“班子出题发现问题—成员领题剖析问题—集体研讨破解问题”，靶向确定10项学校领导班子调研课题和417项二级单位领导班子调研课题。“选择交大就选择了责任，走出交大就要勇担使命”，全校上下围绕深化这一优良传统的时代内涵同题共答、群策群力。

学校选取李政道研究所和张江高等研究院作为“有组织基础研究”的典型案例，进行解剖式调研；围绕“大零号湾”科技创新策源功能区建设开展对策性调研，着力打通基础理论突破“最先一公里”、创新成果转化“最后一公里”；围绕解决早晚高峰校门拥堵等师生反映集中的问题，开展深入调研。

校领导班子坚持边调研、边运用，借助专题研讨定期交流调研进展，运用党的创新理论研究新情况、解决新问题，把调研成果转化为解决问题、改进工作的一系列实际举措。

承办第十四届全国大学生心理健康教育与咨询学术交流会，探索大学生心理健康教育新模式；启动上海“大思政课”建设整体试验区（上海交大—闵行区），构建大学牵引、区域联动、大中小学贯通的“大思政课”育人格局；组织开展院（系）发展性评估，为学科建设“弯道超车”出谋划策……上海交通大学党员、干部向“创一流”对标，朝“硬骨头”攻坚，为高质量发展凝聚强大合力。

整改整治向痛点发力

坚持边学习、边对照、边检视、边整改，主题教育开展以来，校院两级领导班子分别形成问题清单16项、235项。建立“基层单位—巡回指导组—领导小组”逐级递进的问题清单审核机制，学校党委负责同志主持召开问题清单现场审核会，认真落实“定措施、定目标、定时限、定牵头人、定责任单位”的“五定”原则，指导督促各级党员、干部敢于直击矛盾、敏于发现痛点、善于破解难题，将问题清单转化为成效清单。

针对“表现在基层、根子在上面”“涉及多个部门和单位”的突出问题，学校党委集体研究制定5个专项整治方案，并召开专项整治协调会和会商推进会，相关部门现场认领整改任务，形成上下协同、一体推进解决的工作格局。

健全“书记校长信箱”“54741234热线”等常态化解决师生员工急难愁盼问题长效机制，每周梳理形成工作报告，对反映集中的问题进行深度分析研判；及时解决青年教师子女托幼、教职工体检及疗休养、学生宿舍盥洗室照明改造等烦心事、揪心事；针对学生成长需求，精心开展学业帮扶活动，进一步激发学术志趣、打牢科研根基；医学院组织12家附属医院医疗专家团赴云南开展大型义诊、健康宣教、捐赠活动，推动优质医疗资源向西部边远地区有效辐射……随着全校150余项实事项目深入推进，越来越多的师生员工从主题教育中感受到真真切切的获得感、幸福感、安全感。

（记者 颜维琦）

(责编：郝孟佳、李依环)