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协和与四高校合办“协和医班”

2023年07月05日08:38 | 来源：科技日报
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原标题：协和与四高校合办“协和医班”

“北京协和医学院希望通过‘协和医班’，推动‘X+医’‘医+X’‘X+药’等多学科融通人才培养。”在日前举办的“培养面对世界、面对未来的中国复合型医学人才”对话活动中，北京协和医学院校长王辰表示，医学的基础包括自然科学与技术、社会科学与方法、人文学科与文化，“协和医班”是为了体现医学“多学、人学、至学”的特点所做的实践。

据介绍，北京协和医学院（以下简称协和）将与北京航空航天大学（以下简称北航）、北京理工大学（以下简称北理工）、北京师范大学（以下简称北师大）、中国科学技术大学（以下简称中国科大）携手，创办本科与博士相衔接的“协和医班”，按照“4+4”学制，培养复合型医学人才，除北师大的“协和医班”明年开始招生外，其他3所大学从今年开始招生。

谈到“协和医班”创办的初衷，王辰表示，医学跟理学、工学、社会科学和人文学科等有着密切联系。如果这些专业的学生加入到医学及相关专业，将从数学、物理、化学等角度促进医学的发展，从社会科学和艺术、文学、哲学等角度打破医学主要基于自然科学特别是生物学的局限。

北航副校长吕卫锋介绍，北航的优势是把医学和工学结合起来，既面向于空天生命保障也面向人民健康发展生物医学工程，致力于解决医疗技术和医疗器械领域的问题。

中国科大校长助理薛天表示，中国科大与协和的合作由来已久，两校在探索创新型医学人才培养时有交互。这次合作是两校合作的3.0升级版，在“大医学”的概念下，把医学和中国科大理工学科进行有机融合，培养复合型、交叉型的医学人才。

随着高考分数陆续揭晓，跨高校联合培养人才的探索让考生和家长的报考选择更加多样化。那么，“协和医班”应如何报考呢？

记者了解到，这几所高校的招生方式各有特色。在北航，“协和医班”将依托生物与医学工程学院、医学科学与工程学院的医工学科群，由北航“医工交叉试验班”招生。在北理工，学生可通过“徐特立英才班”或“医工实验班”报考“协和医班”。在中国科大，“协和医班”依托生命科学与医学部、少年班学院共同管理，按照少年班学院“一生一方案”模式，通过学生和学校的双向选择，实现一个多重入口、自由选择、复合型培养的模式。

据介绍，这些大学的“协和医班”学生还可以报考协和医学专业的“4+4”模式，进入学医通道，将来可以成为医生，也可以通过持续学习成为医学工程师、医学物理学家、医学数学家、医学化学家、药学家、公共卫生学家、医学社会科学家、医学人文学家。

（记者 张佳星）

(责编：郝孟佳、李依环)

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