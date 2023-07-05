原标题：完善招生机制，减少“录而不读”

毕业季接近尾声，许多大学毕业生走上了工作岗位，还有一些毕业生即将在暑期之后再次走进校门继续深造。近年来，虽然“考研热”持续升温，但是研究生“录而不读”的现象却也屡见不鲜。

2019年，苏州大学研究生院网站发布消息称，该校68名2019级研究生因未按学校规定办理入学手续，经学校审议，按自动放弃入学资格处理。2022年，中国政法大学研究生院官网公示了该校32名研究生放弃入学资格，引发热议。

如今考研“上岸”难度逐年增加，为何还会出现大范围“录而不读”的现象？新生“录而不读”又给高校招生工作带来了哪些影响？

“录而不读”现象成因复杂

“从学生的角度而言，考上研究生后又放弃入学的这部分学生情况是比较复杂的。”天津大学教育学院副教授高耀告诉科技日报记者，当下很多学生只是将考研作为人生的一个选项，如果在考研的过程中有了更好的就业机会，他们可能会放弃就读。“这部分学生选择考研并非出于浓厚的学术兴趣。”高耀说。

放弃入学还有可能是因为学生对录取院校或录取专业不满意。随着就业和考研竞争的不断加剧，一些考生为了顺利“上岸”，会选择报考自己认为竞争不太激烈但并不是自己心仪的院校或专业。还有一些报考全日制研究生的学生在录取阶段被调剂到非全日制，在这种情况下，即便最后被录取，学生也有可能选择不入学。

“攻读研究生学位需要投入一定的时间和金钱，有些学生考上后可能由于生活困难，无法承担研究生期间的学费和生活费用而选择放弃读研。因此经费压力和时间成本也是一个重要原因。”高耀说。

除此之外，突患疾病、遭遇家庭变故等不可控因素也可能使学生不得不放弃深造计划。“录而不读”的原因诸多，虽然许多原因能够被理解，但这种行为难免会造成教育资源的浪费，还会影响到高校的招生秩序。

高耀表示，高校在研究生招生的过程中也会投入大量的时间、人力和经费来筛选和录取研究生，如果学生选择“录而不读”，高校投入的资源和招生指标都会浪费，影响研究生的培养效率和社会公平。如果一所高校“录而不读”的现象较为普遍，对该校的声誉也会造成一些负面影响。用人单位和其他教育机构会对这种情况比较关注，甚至对该校的教育质量和学生的信誉产生怀疑。

除了给高校招生带来不便，高耀认为，放弃读研意味着学生有可能错失在专业领域内深入学习的机会，在一定程度上或许会使学生未来的职业发展受到限制。

多举措保障学生与校方权益

“录而不读”现象频发的同时，还有许多考生在调剂补录阶段也会被高校“放鸽子”。一边是被录取的考生放弃入学资格，另一边是想读研的考生“无学可上”，这样尴尬的情况发生，暴露出部分高校存在研究生招生政策和机制不完善的问题。

高耀认为，高校可以对招生政策进行评估和调整，确保录取的学生与学校的要求和定位相匹配，还可以通过更加细致的审核材料、面试或采用其他评估方式来判断考生的适应性，从而降低录取后放弃入学或入学后再退学的风险。

高校也应当及时、准确和全面地向考生提供招生学位点的相关信息，包括各个专业的培养目标、课程设置、培养计划、导师队伍、毕业要求等，以便考生在作出报考决定之前，能够全面评估自己是否适合报考，避免因信息差导致的“选择错位”。同时，培养单位在报考阶段要积极回应考生的疑问并提供必要的指导，帮助他们作出决策。

“学校还可以主动公开各专业就业率、毕业率等方面的数据，让考生了解自己今后的职业发展前景和所选专业的就业市场需求。这样可以减少学生对于未来不确定性的担忧，让学生的报考和入学意愿更强烈。高校也可完善研究生招生补录机制，当有考生被录取后选择放弃时还能填补空缺，给更多学生继续深造的机会。”高耀表示。

此外，高耀提出招生单位应建立有效的预警机制，尽早发现可能出现“录而不读”情况的学生，并及时采取措施加强指导和支持。通过提供必要的帮助，可以为一些学生解决实际困难，避免学生放弃入学或退学。

（实习记者 沈 唯）

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