原标题：南开大学微生物学研究成果写入国际权威教科书

记者4日从南开大学获悉，该校王磊教授团队首次揭示霍乱大流行菌株起源和完整进化途径的研究成果，被写入美国微生物学会出版的权威教科书《微生物》。

据介绍，针对微生物进化机制的研究及溯源分析是科学界长期的热点，对认识重要病原体的形成机理具有重要意义，是建立针对新发、突发传染病有效防控和治疗策略的关键前提。

王磊团队长期从事基因组水平细菌进化的研究，创新了一系列比较基因组学研究方法，校正了细菌的分子进化速率，利用这些理论和技术创新，团队对全球保存的所有霍乱大流行菌株历史样品进行了精确分析。“我们发现，当前的霍乱大流行菌株起源于南亚，随后在朝圣等人类活动的推动下经历了南亚—中东—印度尼西亚的迁移路线。”团队成员、南开大学泰达生物技术研究院副院长刘斌介绍，在这一过程中，菌株在新地域遭受选择压力、获得系列特殊基因，形成高致病性和高传播力。

教科书《微生物》配以文章原图介绍了该工作，指出“霍乱菌株有能力在国家和大陆间蔓延；事实上，过去两百年间出现了七次跨越国界的霍乱全球大流行；其中第七次大流行目前仍在持续中，它也是有记录以来时间跨度最长的一次大流行。针对第七次霍乱大流行菌株进化和传播路径的研究表明，大流行菌株能够以极快的速度和极远的距离扩散传播。”

据介绍，南开大学的这项研究揭示了新发传染病频发的生物学基础，提示随着新的交通方式的出现和国际交流的增加，新发传染病出现频率和速度将大幅提高；相关成果也为建立防治病原细菌全球大流行的有效策略提供了重要理论基础。（记者陈曦 通讯员吴军辉）

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