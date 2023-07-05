原标题：中国科协发布“十不准” 严把院士推选“入口关”

中国科协目前正在组织开展2023年两院院士候选人推选工作。为使推选工作公开、公平、公正，维护院士称号学术性、荣誉性、纯洁性，中国科协4日发布“推荐（提名）院士候选人工作‘十不准’”规范，对科协系统推荐（提名）院士候选人的相关方提出10项要求。

据了解，中国科协从1991年起参与中国科学院院士初选工作，1995年起参与中国工程院院士遴选工作。2014年，党中央国务院有关会议分别审议关于改进完善院士制度的方案，将两院院士候选人的推荐渠道，由院士、中国科协、国务院各部门、各省区市、解放军总政治部等五个渠道，调整为院士提名和中国科协组织学术团体推荐两大渠道。

此次发布的“十不准”具体内容包括：一、全国性学术团体严格按照推选程序组织推选，不准开展可能影响或干扰推选工作的任何活动。二、全国性学术团体不准将因品德失范、学术不端和违反科技伦理等问题受到处理的人员，以及因违纪违法等问题受到处理且尚在影响期内、或发生严重违纪违法行为的人员作为院士候选人。三、候选人、候选人单位不准以直接或间接、明示或暗示、委托他人等方式，开展请托、游说、拉票、助选、贿选、打探推选信息等活动。四、候选人不准以汇报、请教、征求意见等名义拜访全国性学术团体、专家等有关单位和人员，为推荐（提名）进行活动。五、候选人应保证材料真实性，不准有弄虚作假、侵占他人学术成果等行为。六、候选人所报材料不准涉及国家秘密、工作秘密及重要敏感事项。七、专家应坚决抵制各种干扰推选、搞公关、拉选票等不当行为，不带个人、部门、行业的偏见，客观公正地做好推荐（提名）工作。不准收受候选人及其单位赠送的礼品、礼金，不得违反规定私下接触候选人，进行不当交往、利益交换，不得参加可能影响推荐（提名）公正性的活动。八、专家应严格执行回避制度，不准有应回避不回避行为。九、所有相关人员不准以任何形式为候选人说情打招呼，不准透露任何相关保密信息。十、所有相关人员不准收受候选人及其单位赠送的礼品、礼金，不得泄露专家信息以及对候选人的讨论、评价、投诉及调查处理意见、表决结果等方面的情况。

通知提出，如有违反上述要求的，视情节给予全国性学术团体约谈、当次推选无效、取消1—3次推选资格等处理；给予候选人提醒、取消候选人资格、永久不再通过学术团体推选等处理；给予专家提醒、取消当次专家资格、永久不再邀请参加学术团体推选等处理；对中国科协工作人员，由纪检监察机关严肃处理；对非中国科协工作人员，交由其人事主管部门（单位）处理或处分。（实习记者朱玺）

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